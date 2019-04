Matthijs de Ligt: "Na de eerste training dacht ik: hij moet zich wel aanpassen"

Ajax neemt het dinsdagavond voor het eerst op tegen Tottenham Hotspur in de tweeluik van de halve finale van de Champions League.

Bij de Londense formatie spelen vier voormalig Ajacieden, namelijk Christian Eriksen en verdedigers Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Davinson Sánchez. Matthijs de Ligt stelt dat trots kan zijn op de defensie van Tottenham.

De Ligt heeft met Sánchez samengespeeld en is lovend over zijn ex-teamgenoot. "Iedereen weet wat voor impact hij heeft gehad in dat ene seizoen hier. Na de eerste training dacht ik: hij moet zich wel aanpassen. Maar na de eerste wedstrijd veranderde hij echt in een beest. Wat hij dat jaar heeft gepresteerd, is natuurlijk fantastisch", zegt De Ligt via de officiële kanalen van Ajax.



De negentienjarige verdediger stelt dat Vertonghen een groot voorbeeld voor hem was. "Zijn samenwerking met Alderweireld was natuurlijk fantastisch. Als je ziet waar ze nu spelen, dan denk ik dat Ajax er trots op is dat zo'n duo hier heeft gespeeld. Ik heb heel veel bewondering voor die twee", aldus De Ligt, die geniet van het huidige seizoen, aangezien de Amsterdammers nog op drie fronten strijden: de , de en de TOTO .



"Het is wel bizar dat je in twee weken tijd alles op z'n kop kan zetten. Daar droom je van, om in de laatste maand nog om drie prijzen te strijden. Dat is niet gebruikelijk, het is voor iedereen nieuw, maar ik kijk er heel erg naar uit", stelt de stopper, die het hoofd koel houdt. "We spelen zoveel wedstrijden, dat het geen zin heeft om te piekeren of met je hoofd in de wolken te zijn."