Matthijs de Ligt moet mogelijk rekening houden met kwelgeest uit 2017

Matthijs de Ligt begint zondag tegen Parma zoals verwacht in de basis bij Juventus.

De centrumverdediger keert terug in de formatie van trainer Maurizio Sarri, doordat Merih Demiral vanwege zijn zware knieblessure niet inzetbaar is. De opstelling van bestaat voor het overige uit dezelfde tien namen als vorige week tegen (1-2 winst).

Dat houdt in dat Cristiano Ronaldo een spitsenkoppel vormt met Paulo Dybala, terwijl Aaron Ramsey daar kort achter speelt. Daardoor moet Gonzalo Higuaín zich opnieuw tevreden stellen met een plek op de reservebank, net als de aanvallers Douglas Costa en Federico Bernardeschi.

Op het middenveld is wederom geen plek voor Emre Can, die Blaise Matuidi, Miralem Pjanic en Adrien Rabiot voor zich moet dulden.

De Ligt komt bij mogelijk een oude bekende tegen: Andreas Cornelius, ex-spits van FC Kopenhagen, begint op de bank bij de nummer zeven van de . In 2017 scoorde Cornelius namens Kopenhagen in de achtste finale van de tegen (2-1 winst), waar De Ligt toen in de verdediging speelde. Dankzij een 2-0 overwinning in de return ging Ajax destijds alsnog door.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.