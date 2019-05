Matthijs de Ligt moet lachen: "Ik heb het ook gelezen, dat bedrag ook"

Matthijs de Ligt neemt de geruchten over zijn vertrek bij Ajax met een korreltje zout.

De centrumverdediger, die zich momenteel met het voorbereidt op de , zegt nog niet te weten waar zijn toekomst ligt. "Het zijn grappige verhalen", reageert de aanvoerder van voor de camera's van FOX Sports.

De voorbije dagen berichtten diverse media over de interesse van in De Ligt. Daar zou een contract ter waarde van veertien miljoen euro per jaar klaarliggen voor de Ajacied. "Ik heb het ook gelezen. En dat bedrag ook", lacht de verdediger. "Het zijn allemaal grappige verhalen en het is de kunst om het met een korreltje zout te nemen."



De Ligt probeert zijn hoofd ondanks alle media-aandacht koel te houden. "Het gaat al een jaar over mijn toekomst", zegt de negentienjarige voetballer, die ook hevig wordt gelinkt aan . "Dan ga ik daarheen en dan weer daar. Ik heb een aardig tourtje door Europa gemaakt." De Ligt zegt binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over zijn toekomst.



"We spelen nu eerst met het Nederlands elftal nog twee Nations League-wedstrijden. Daarna heb ik vakantie en dan kan ik rustig gaan bekijken hoe en wat", aldus De Ligt, die ook gaat kijken naar de -finale. "Hoe jammer het ook is dat je de finale in de laatste seconden mist, spelen Gini (Wijnaldum, red.) en Virgil (Van Dijk, red.) er wel in met . Bij spelen ook nog een paar oud-Ajacieden."