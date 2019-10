Matthijs de Ligt mist 'gevoel van onoverwinnelijkheid': "Had het wel verwacht"

Matthijs de Ligt etaleert dit seizoen bij Oranje en Juventus nog niet de vorm die de verdediger vorig seizoen bij Ajax liet zien.

Zondagavond won De Ligt met het in de EK-kwalificatiecyclus bij Wit-Rusland (1-2), maar de mandekker was niet geheel tevreden over zijn eigen optreden.

"Ik weet zelf ook wel dat ik minder zeker oog. Naarmate ik meer wedstrijden speel komt dat wel, dat weet ik ook", zei De Ligt tegenover FOX Sports . De twintigjarige achterhoedespeler weet niet precies waar zijn mindere vorm vandaan komt.

"Als ik het antwoord had, had ik heel veel jonge talenten kunnen helpen. En mezelf ook. Daar valt geen vinger op te leggen. Het enige wat je kan doen is hard blijven werken en zoveel mogelijk opsteken van je teamgenoten. Dat probeer ik te doen en uiteindelijk komt dat wel goed."

"Vorm is een apart begrip. Misschien is het een bepaald gevoel van onoverwinnelijkheid dat ik aan het einde van vorig seizoen bij wel had. Dat heb ik nu wat minder." Zijn overgang naar afgelopen zomer speelt daarin volgens De Ligt een rol. "Feit is wel: ik kom bij een nieuwe club, met een nieuwe speelwijze en nieuwe spelers. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ik heb natuurlijk tien jaar bij Ajax gespeeld. Ik kende iedereen, het voelde vertrouwd."

Toch is De Ligt niet geheel verrast over de moeilijke periode waarin hij zich bevindt. "Ik moet eerlijk zeggen: ik had het wel verwacht, dat dat zou kunnen gebeuren. Ik heb dat ook besproken met de mensen om me heen. Dat is ook de reden dat ik een club koos waarvan ik weet dat ze het volle vertrouwen in me hebben. Het liefst wil je natuurlijk dat het gelijk fantastisch gaat. Als verdediger is dat ook moeilijk, omdat je toch beoordeeld wordt op bepaalde momenten."