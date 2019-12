Matthijs de Ligt krijgt óók in Saoedi-Arabië slecht nieuws bij Juventus

Juventus begint zondag zonder Matthijs de Ligt aan het Super Cup-duel met Lazio.

De Nederlandse verdediger zit voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank ten faveure van Merih Demiral. De wedstrijd tussen en begint vanmiddag om 17:45 uur in het King Saud University Stadium in Riyad, Saoedi-Arabië.

Voor Demiral is het zijn vierde basisplaats op rij. De international van Turkije kreeg op 11 december vanwege een lichte blessure van De Ligt de kans in het -duel met en bleef vervolgens staan in de competitiewedstrijden tegen en . De Ligt ontbrak tegen Leverkusen in de wedstrijdselectie van Juventus, maar moest tegen Udinese en Sampdoria simpelweg genoegen nemen met een reserverol.

In Italië is de algemene opvatting dat De Ligt simpelweg gepasseerd is door trainer Maurizio Sarri, maar Jack van Gelder beweerde donderdag anders. Volgens de presentator van Ziggo Sport is de voormalig Ajacied momenteel onder behandeling bij de Nederlandse fysiotherapeut Leo Echteld en krijgt Demiral daarom de voorkeur.

De wedstrijd tussen Juventus en Lazio is het duel tussen de landskampioen van vorig seizoen en de bekerwinnaar van vorig seizoen. Eerder deze maand stonden beide teams in competitieverband ook al tegenover elkaar: toen won Lazio in eigen huis met 3-1.

Opstelling Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuaín, Ronaldo.

Opstelling Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.