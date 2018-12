Matthijs de Ligt- Klassieke NxGn-verdediger met Europa's elite op de stoep

De Nederlander is een van de grootste talenten uit de beroemde jeugdopleiding van Ajax en als aanvoerder heeft hij de Europese elite achter zich aan.

De recordkampioen van Nederland heeft door de jaren heen talloze idolen voortgebracht en Matthiijs de Ligt maakt deel uit van de jongste generatie sterren. Zij zullen allen nog even in Amsterdam blijven en dan hun vleugels uitslaan naar de absolute wereldtop.

De negentienjarige De Ligt is zowel fysiek als mentaal sterk en zijn techniek is ook dik in orde. De afgelopen seizoenen is hij onmisbaar geworden en ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al bijna honderd officiële duels op zijn naam staan, waaronder een Europa League-finale op zijn zeventiende.

Dit seizoen neemt zijn ontwikkeling echter een vogelvlucht nu hij amper nog fouten maakt in de Eredivisie. Per wedstrijd verstuurde hij vorig jaar al 63 passes en 89 procent van dat aantal kwam aan bij de juiste kleur en die cijfers worden nog steeds beter. Van alle verdedigers in de Eredivisie kwam hij bovendien het vaakst aan de bal, om zijn invloed op Ajax nog maar eens te benadrukken.

Dit seizoen zijn de cijfers van de kopsterke aanvoerder van de Amsterdammers zoals gezegd nog beter geworden. Nu zit hij al op 69 passes per wedstrijd, met een nauwkeurigheid van 92 procent.

Hoewel zijn grote kracht dus ligt in het spelen in balbezit, heeft hij bewezen meer te zijn dan een libero die de lijnen uitzet. Per wedstrijd maakt de A-international 3,5 aanvallen onschadelijk, wint hij 2,7 luchtduels en onder zijn aanvoering is Ajax voor het eerst in vijftien jaar doorgedrongen tot de achtste finales van de Champions League, waarin Real Madrid in februari wacht.

Zijn bliksemsnelle ontwikkeling is natuurlijk niet ongemerkt voorbij gegaan. Bijna dagelijks wordt hij gelinkt aan een overstap naar Barcelona, Bayern München, Juventus of Manchester City, maar het standpunt van Ajax is duidelijk. Komende winter vertrekt niemand en 's zomers mag hij alleen gaan als er een astronomisch bedrag op tafel komt. Zelf zegt hij ook eerst op het restant van het seizoen te willen focussen voor hij aan zijn toekomst gaat denken.

Oud-speler Jari Litmanen voorspelt alvast dat hij alle records gaat breken. "Op zijn negentiende is hij al exceptioneel. Kun je je voorstellen hoe goed hij is als hij 23 jaar is? Als hij bij Ajax vertrekt, zal dat zijn als duurste verdediger in de geschiedenis", voorspelt hijl

Het ziet er naar uit dat De Ligt straks keuze te over gaat hebben als hij daadwerkelijk weg wil, maar Barcelona lijkt gezien de historie tussen beide clubs de favoriet te zijn. Al is het maar vanwege de link van Johan Cruijff of de wens van technisch directeur Marc Overmars, die ook voor beide clubs speelde.

Een stap naar de Europese elite lijkt de enige logische stap te zijn voor de tiener, die zelf overeenkomsten ziet met één van de langstdienende spelers van de Catalaanse grootmacht. "Ik ben vergelijkbaar met Pique", stelt De Ligt.

"Ik breng het spel graag in beweging van achteruit, ben defensief sterk en ik ben net als Gerard als middenvelder begonnen", somt de Nederlander op. "De speelstijl van Ajax is vergelijkbaar met die van Barcelona. Hoog druk zetten met een hoge verdedigingslijn en een snel veldspel zodra het balbezit is veroverd."

Na een onvergetelijk 2018 heeft De Ligt de wereld aan zijn voeten. Wat en vooral waar gaat 2019 hem brengen?