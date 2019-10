Matthijs de Ligt: "Kijk naar Ajax, hij speelt nu ook niet op die plek"

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Juventus en de centrale verdediger zit nog middenin zijn aanpassingsperiode.

De twintigjarige stopper heeft al gemerkt dat er in Italië eigenlijk geen 'makkelijke' wedstrijden zijn en afgelopen weekend speelde hij nog in de kraker tegen titelconcurrent .

"Het zijn nieuwe momenten voor mij, geweldige wedstrijden om te spelen. Een wedstrijd als een slagveld, met zo'n hoge intensiteit. Ik moet er staan, maar probeer ook te leren", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Ligt kwam de afgelopen maanden een aantal keer in het nieuws vanwege ongelukkige momenten en ook tegen Inter veroorzaakte hij door een handsbal een penalty. De Oranje-international denkt dat het voor een verdediger 'misschien wel extra lastig' is om te wennen bij een nieuwe club.

"Als middenvelder of aanvaller kun je meer je momenten kiezen, maar als verdediger kan één moment van onoplettendheid al direct een tegendoelpunt betekenen. En dan speel je als verdediger automatisch een slechte wedstrijd."

Hij denkt dan ook dat verdedigers langer de tijd nodig hebben om zich bij een nieuwe club te settelen: "Kijk nu maar naar . Edson Álvarez is ook gehaald als centrale verdediger, maar hij speelt nu niet op die plek."

"Met een keeper heeft de centrale verdediger toch de meeste verantwoordelijkheid." De Ligt heeft bovendien te maken gekregen met de zware blessure van Giorgio Chiellini, waardoor hij sneller dan verwacht voor de leeuwen is gegooid: 'Het idee was om mij rustig in te passen."

"Natuurlijk is het fijn dat je speelt, maar je wordt wel direct in het diepe gegooid. Dat is voor mij een heel mooie uitdaging, maar ik snap ook de uitspraak van de trainer als hij zegt dat hij mij te vroeg heeft moeten brengen."

In de Italiaanse pers kwam er de afgelopen tijd de nodige kritiek op zijn optredens. De Ligt probeert hiervan te profiteren zonder zich er al te veel van aan te trekken: "Ik weet zelf vaak wel precies of ik goed of slecht heb gespeeld, wat wel en niet beter moet. En daar ben ik dagelijks mee bezig."