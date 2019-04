Matthijs de Ligt: "Het is menens als hij met zijn vuist op het gras slaat"

Ajax bracht zondag de spanning in de strijd om de titel in de Eredivisie volledig terug.

De ploeg van Erik ten Hag won met tien man knap met 3-1 van en verkleinde het gat tot twee punten. David Neres had met twee bevliegingen een groot aandeel in de overwinning op de koploper. Na een overtreding van Daniel Schwaab op de Braziliaan benutte Dusan Tadic de door de VAR toegekende elfmetertrap en Neres zelf zorgde voor het slotakkoord in de Johan Cruijff ArenA.

Na 69 minuten luidde de aanbeveling op het scherm te kijken en een overtreding van Schwaab te bestraffen met een penalty. "Toen Bjorn Kuipers daarheen liep, wist ik wel dat het bingo was", vertelt Matthijs de Ligt maandag in De Telegraaf . "Negen van de tien keer volgen ze dan het advies." De verdediger wist het eigenlijk al eerder. "Als David boos wordt en met zijn vuist op het gras slaat, weet je dat het menens is, want hij is een eerlijke speler."



"Ik heb vaak gezien dat hij in het strafschopgebied onderuit werd geschoffeld, maar juist bleef doorgaan. Dat is toch een beetje het Braziliaanse dat erin zit. Wanneer hij op de grond ligt, is er vaak iets aan de hand." Neres heeft een van de mooiste weken uit zijn loopbaan achter de rug: de aanvaller gaf afgelopen dinsdag in zijn debuut voor Brazilië zijn visitekaartje af en was zondag ongrijpbaar voor alle spelers van PSV.



"Ik wist dat de scheidsrechter zijn beslissing om te laten doorspelen zou moeten herzien, want ik werd duidelijk geraakt", blikt Neres in het dagblad terug op het bewuste moment. "Dusan Tadic maakte al het VAR-gebaar en ik wist dat de scheidsrechter zou gaan kijken."