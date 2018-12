Matthijs de Ligt gekozen als winnaar Golden Boy Award

Matthijs de Ligt mag zich het grootste talent onder de 21 jaar in Europa noemen. Hij is gekozen als winnaar van de Golden Boy Award 2018.

De negentienjarige aanvoerder van Ajax volgt Kylian Mbappé op en weet zich op het podium vergezeld door Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Justin Kluivert (AS Roma). Zij kregen de meeste stemmen van een gezelschap van 35 journalisten die stemden op de prijs van het Italiaanse Tuttosport.

De Ligt is ondanks zijn jeugdige leeftijd al een vaste waarde in het Nederlands elftal, speelde al 89 duels voor Ajax en mag zich ook aanvoerder van zijn ploeg noemen. Hij heeft nog een contract tot medio 2021 bij Ajax, maar wordt nonstop gelinkt aan een transfer, waarbij Juventus en Barcelona de meestgenoemde opties zijn.

De prijs wordt sinds 2003 uitgereikt en toen was Rafael van der Vaart de eerste die de eer ten deel vroeg. Later wonnen ook spelers als Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Agüero en Paul Pogba het eremetaal. Kylian Mbappé schreef de vorige editie op zijn naam en maandagavond mag De Ligt zijn onderscheiding in ontvangst nemen op een gala in Turijn.

In beeld: Alle winnaars die Matthijs de Ligt voorgingen als Golden Boy