Matthijs de Ligt: "Dan maar op een andere manier fans van Ajax in De Kuip"

Matthijs de Ligt is blij dat de fans van Ajax binnenkort eindelijk naar De Kuip kunnen en mogen.

Het team van trainer Erik ten Hag plaatste zich woensdag immers voor de finale van de TOTO KNVB Beker, na een 0-3 zege bij aartsrivaal Feyenoord. "De ultieme revanche", doelde De Ligt bij FOX Sports op de eerdere 6-2 nederlaag in de competitie.

"Ik ben met drie dingen blij", somde de verdediger annex captain van Ajax op. "De finale, de revanche en de supporters kunnen nu eindelijk naar de Kuip. Er waren natuurlijk geen supporters aanwezig en dat is jammer, want je doet het voor hen. Als het op deze manier niet kan, dan brengen we de fans maar op een andere manier naar De Kuip", doelde De Ligt op de bekerfinale, die op 5 mei gespeeld wordt in het stadion van Feyenoord.



"Nu is het stil als je scoort. Ik hoop dat de volgende Klassieker met uitsupporters is", benadrukte De Ligt, die met een rake kopbal uit een corner voor de 0-1 zorgde. Het was echter een onterechte hoekschop, daar Dusan Tadic de bal als laatste raakte. "Het maakt mij geen bal uit. Volgens mij knik ik hem aardig binnen. Ja, ik heb een hard hoofd. Hij ging door het net heen."



Via Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek liep Ajax uiteindelijk uit naar 0-3. De ploeg van Ten Hag kon de wedstrijd zodoende rustig uitspelen met in het achterhoofd de confrontatie met Real Madrid over zes dagen. Ajax zal voor een klein wonder moeten zorgen in het Santiago Bernabéu om op drie fronten actief te blijven.