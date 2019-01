Matthijs de Ligt baalt: "Hoe wij hem dan laten vallen, is schandalig"

Ajax liet zondag door een 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen de kans om de koppositie over te nemen van PSV liggen.

Na afloop van het duel klonk er veel kritiek op het spel van de Amsterdammers. Kostas Lamprou moest het daarbij vooral ontgelden: de Griek kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat hij de zieke André Onana toch moest vervangen en incasseerde uiteindelijk vier doelpunten.

Aanvoerder Matthijs de Ligt vindt het echter te makkelijk om de schuld van het puntverlies bij de keeper neer te leggen: "De enige die je de schuld mag geven, zijn de andere spelers die op het veld staan", reageert hij bij VTBL . "Hij speelt nu en we weten dat hij met de achterban een kleine achterstand heeft. Hoe wij hem dan laten vallen, is schandalig."



Ajax bereikte de rust met een 3-1 voorsprong, terwijl het vlak voor tijd via Klaas-Jan Huntelaar ook nog op 4-3 kwam. Het lukte de ploeg van trainer Erik ten Hag echter niet om de overwinning over de streep te trekken: "Ik denk dat de andere tien spelers goed in de spiegel moeten kijken, want hoe wij gespeeld hebben kan niet."



"We laten hem in de steek en dat is heel slecht. Wij laten de schoten toe en dat mag niet gebeuren. Wij mogen ze niet zo ver laten komen, dat ze van die afstand kunnen schieten.", vervolgt De Ligt zijn verhaal. Naast Onana ontbrak ook Nicolás Tagliafico in de Johan Cruijff ArenA, maar de verdediger wil dit niet als excuus aanvoeren: "Het zijn twee basisspelers, maar dat mag geen excuus zijn. Het lag puur aan hoe we stonden. Heel slecht."