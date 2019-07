Matthijs de Ligt: "'Agent Ronaldo', grapte Cristiano Ronaldo over zichzelf"

Matthijs de Ligt liet na de finale van de Nations League aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola weten dat hij naar Juventus wilde.

De verdediger erkent dat het op basis van berichten in de media net leek alsof hij de ene dag voor een club koos en de andere dag voor een andere club, maar dat is volgens de Oranje-international niet het geval. "Ik heb me daar zo veel mogelijk van proberen af te sluiten, maar je krijgt altijd wel iets mee."

"Op een gegeven moment was het wel een beetje vermoeiend. Het meest krankzinnige bericht dat ik las was dat ik niet naar Paris Saint-Germain zou gaan, omdat ik meer zou willen verdienen dan Kylian Mbappé. Wat een onzin", verzucht De Ligt in het Algemeen Dagblad . Hij maakte de afgelopen dagen kennis met het voetbalgekke Italië. "Vanaf het moment dat ik dinsdagavond uit het vliegtuig stapte. De mensen beleven het heel intens."



"Het is mooi om te merken dat de fans heel enthousiast zijn. Daar spreekt wel een bepaalde waardering uit." De eerste ontmoetingen met zijn nieuwe medespelers waren heel goed. "Iedereen helpt me en zorgt voor een fijn welkom. Cristiano Ronaldo memoreerde nog even aan onze woordenwisseling na afloop van de -finale in juni. 'Agent Ronaldo', grapte hij over zichzelf.''



Het gesprek op het veld was niet van invloed. "Nee, toen had ik in mijn hoofd mijn keuze al gemaakt. Maar natuurlijk was het wel leuk wat Ronaldo zei en is het geweldig om met hem samen te kunnen trainen en spelen.'' De Ligt stelt dat zijn prijskaartje bij een club als geen rol zal spelen en evenmin zijn verleden, zoals het succes van tegen de Italianen. "Dat zal niet meer tellen als ik hier op het veld sta. Juventus heeft veel goede verdedigers, we zullen allemaal aan de bak moeten.''