Mats Seuntjens verlaat Eredivisie en strijkt neer in Turkije

Mats Seuntjens verlaat de Eredivisie. AZ laat maandagavond eten een akkoord bereikt te hebben met het Turkse Gençlerbirligi.

Seuntjens heeft voor twee seizoenen getekend bij de Turkse promovendus. De club uit Alkmaar laat niet weten hoeveel de speler oplevert, maar hij had nog een doorlopend contract.



Het vertrek van Seuntjens komt niet geheel uit de lucht vallen, want maandagochtend berichtte De Telegraaf al dat de multifunctionele speler zijn loopbaan kon voortzetten in Turkije. Hij heeft voor twee seizoenen getekend bij Gençlerbirligi, dat komend seizoen een nieuwkomer is op het hoogste voetbalniveau van Turkije.



Seuntjens heeft er drie seizoenen opzitten bij AZ. Hij kwam in de zomer van 2016 over van en speelde uiteindelijk 111 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij goed was voor 11 doelpunten. Het afgelopen seizoen kwam hij tot 32 competitieduels, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists leverde.De 27-jarige Brabander had nog een contract tot de zomer van 2021 bij AZ, waardoor de club nog een transfersom heeft kunnen toucheren. Over de hoogte van die transfersom doet men echter geen uitspraken. Voor Seuntjens wordt Gençlerbirligi na AZ en NAC pas de derde werkgever uit zijn loopbaan. Hij werd overigens ook nog even genoemd bij , maar concreet wel de interesse van de Rotterdammers niet.