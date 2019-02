Matic: "Manchester United heeft nu niets meer te verliezen"

De Servische middenvelder kon niet voorkomen dat Man United met 0-2 ten onder ging tegen PSG in het eerste duel van het tweeluik in de achtste finale.

Nemanja Matic verzekert dat de Engelsen gaan aanvallen als beide ploegen op 6 maart in Parijs nogmaals de degens kruisen. Nu moet de klap van de eerste nederlaag na twaalf duels onder Ole Gunnar Solskjaer nog even verwerkt worden door de Mancunians.

De Franse kampioen was ondanks het gemis van Neymar en Edinson Cavani veel te sterk voor de thuisploeg, die Paul Pogba in de slotfase verloor met een rode kaart. Hij moet de return dus vanaf de tribune bekijken waardoor het nog lastiger gaat worden voor Solskjaer en de zijnen.

Matic gelooft echter nog in een ommekeer en heeft uitgesproken dat het met een positieve mindset nog moet lukken om de kwartfinales te halen, al viel het eerste duel hem zwaar. "Het was een enorm lastige wedstrijd voor ons", wordt de middenvelder geciteerd op de website van de UEFA.

"Natuurlijk is het teleurstellend als je verliest, maar ik denk dat we wat goed voetbal hebben laten zien. Toen we achterkwamen, werd het wel heel lastig", geeft Matic toe. "Zij kregen meer ruimte omdat wij risico moesten nemen, maar we moeten respect hebben. Ze hebben geweldige spelers en ze vormen een goed team. Toch gaan we naar Parijs om het te proberen. We hebben niets meer te verliezen, dus zullen we daar heen gaan om zo goed mogelijk te spelen en om te winnen."