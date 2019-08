Mathias Pogba neemt geen blad voor de mond over vertrekwens van broertje

Na het sluiten van de Engelse transferwindow wordt er vanuit gegaan dat Paul Pogba deze maand niet meer zal vertrekken bij Manchester United.

is echter nog altijd in de markt voor de 26-jarige middenvelder, die vorige week nog hintte naar een transfer. Diens broer Mathias laat er bij het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito betrekkelijk minder onduidelijkheid over bestaan.

"Paul wil vertrekken, hij kan niet alles doen bij . De speler die Zinédine Zidane nu mist, is Paul. Het is voor Florentino Pérez niet onmogelijk om hem vast te leggen", zegt Mathias Pogba, die in het verleden voor uitkwam en tegenwoordig voor het Franse Tours FC speelt. "Ik kan niet garanderen dat Paul bij Manchester United blijft. Tot 2 september kan er van alles gebeuren. Real Madrid heeft het voetbal en het plezier van Paul nodig."

Het is niet aannemelijk dat Manchester United Pogba nog laat gaan, doordat er door het sluiten van de Engelse transferwindow geen vervanger meer kan worden gehaald. Het contract van de middenvelder loopt nog tot medio 2021 en hij speelde in de eerste competitiewedstrijd tegen (2-0 zege) negentig minuten mee, waarin hij goed was voor twee assists. Manchester United en Real Madrid zaten eerder deze zomer rond de tafel om over Pogba te praten, maar de Engelse topclub verlangde naar verluidt 150 miljoen euro en dat vond de Koninklijke te gortig.

Na afloop van de wedstrijd tegen Chelsea hintte Pogba zelf naar een transfer. "Ik voel me altijd goed als ik voetbal. Dit is waar ik van houd, het is mijn werk. Ik zal altijd mijn uiterste best doen als ik op het veld sta", zei Pogba in gesprek met RMC Sports .

"We weten dat er allerlei dingen zijn gezegd. De tijd zal uitwijzen hoe het precies zit. Alles is nu nog een groot vraagteken. Ik ben nu bij Manchester United en maak plezier met mijn ploeggenoten. Ik wil iedere wedstrijd winnen en zal alles geven om dat op het veld voor elkaar te krijgen."