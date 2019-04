Mata: "Zijn tranen op de bank laten zien dat er nog plaats is voor emotie"

Juan Mata houdt van emotie in het voetbal. De speler van Manchester United laat wekelijks op zijn eigen blog zijn licht schijnen over de voetballerij.

Afgelopen zaterdag kon Mata genieten van de passie van Iago Aspas, die een heldenrol vervulde bij .



De Spaanse club strijdt dit seizoen tegen degradatie en speelde zaterdag tegen directe concurrent . De bezoekers kwamen op een 0-2 voorsprong, waardoor degradatie voor Celta een stap dichterbij leek te komen. Aspas zorgde echter met twee doelpunten voor de ommekeer in de wedstrijd, die uiteindelijk met 3-2 werd gewonnen door Celta.



Vlak voor tijd werd de spits gewisseld en dat leidde tot tranen bij de Spanjaard. "Hij speelde weer na drie maanden blessureleed, terwijl Celta in de degradatiezone zit", weet Mata. "Ondanks de 0-2 achterstand wist hij zijn ploeg weer op de rails te krijgen en een comeback in te leiden. Zijn tranen op de bank laten zien dat er in het moderne voetbal nog altijd plaats is voor emotie."



"Natuurlijk hebben spelers emotie, sommigen meer dan anderen. Bij Iago zag je hoeveel hij geleden heeft, met het besef dat hij al zolang zijn ploeg niet had kunnen helpen. Hij is een geweldige speler, hij verdient de lof", besluit Mata. Celta bivakkeert momenteel op de achttiende plek in LaLiga, een positie lager dan Villarreal, dat een punt meer heeft verzameld.