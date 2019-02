Mata vol lof: "Alle ballen op Martial!"

Manchester United pakte zaterdag drie punten bij Fulham (0-3) en Anthony Martial was bij de bezoekers één van de uitblinkers.

De Fransman scoorde na een uitstekende individuele actie, die op eigen helft begon, en hij leverde ook een assist af. Teamgenoot Juan Mata is lovend over de topvorm waarin Martial verkeert. "Als je het over Paul (Pogba, red.) en Anthony hebt; fantastische spelers, geweldige goals. Maar die van Anthony vandaag... Dat krijgen maar weinig spelers voor elkaar", reageerde Mata tegen beIN Sports.



Pogba werd dankzij zijn twee goals uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar volgens de Spanjaard verdient Martial dus ook veel complimenten. "Ik houd echt van hem. Hoe beter hij speelt, hoe meer wedstrijden we winnen. Ik heb het al vaker gezegd en het is echt waar: geef de bal gewoon aan Anthony en dan winnen we!"



Onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer heeft Manchester United inmiddels tien van de elf wedstrijden gewonnen. "Als je voor een club als United speelt, geloof je altijd in een goede afloop", aldus Mata. "Het lijkt nu alsof niets onmogelijk is. De vierde en derde plaats leken eerst ver weg, maar nu staan we daar gewoon weer."



"Het was heel moeilijk om terug te komen, maar we weten dat we er nog lang niet zijn. We willen deze reeks blijven volhouden en hopelijk lukt dat tot het einde van het seizoen." Manchester United staat nu vierde in de Premier League, al kan Chelsea de ploeg zondag inhalen. The Blues moeten dan wel minimaal een puntje pakken bij Manchester City.