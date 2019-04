Massale aandacht voor Xavi Simons van Barcelona: "Er gebeurt heel veel"

Xavi Simons kan vanaf zondag zijn eerste professionele contract met Barcelona ondertekenen.

De middenvelder, een van de grootste talenten van de Spaanse topclub, viert dan zijn zestiende verjaardag. De verwachtingen rondom de tiener, zoon van oud-voetballer Regilio Simons, zijn al enkele jaren hooggespannen. "Toen het Nederlandse voetbal volgens veel mensen in een crisis was beland, ging het opeens over Xavi. Dat hij er gelukkig aan zat te komen, en dat we geduld moesten hebben", memoreert Simons senior in het Algemeen Dagblad .

"Dat jochie was pas dertien jaar en liep lekker vrijuit te voetballen. Dat is wel apart, zeker omdat heel veel mensen hem nog nooit hebben zien spelen." Xavi Simons is hoe dan ook bijzonder populair. Hij won viermaal de Ballon d'Or voor de beste jeugdspeler, heeft 1,4 miljoen volgers op Instagram, is door Nike al vastgelegd als eventueel boegbeeld voor de toekomst en hij was een van de jeugdspelers van in een televisiecommercial met Neymar. "Er gebeurt gewoon heel veel rond mijn zoon", erkent Simons.



"Barcelona weet ook niet precies hoe ze ermee om moeten gaan. Wij houden alles af. Om randzaken heeft hij niet gevraagd. Er zijn zoveel mensen die iets van hem willen. De tijd dat ik zelf speelde, is niet meer te vergelijken met nu." De familie Simons heeft altijd geprobeerd stil te houden dat Xavi bij Barcelona speelde. "Laat hem lekker voetballen, lekker ontwikkelen. Hij is niet bezig met wereldberoemd worden, hij wil een goede voetballer worden. Dat hij nu al veel aandacht krijgt? Dit is een nieuw tijdperk, zo werkt het."



"Xavi weet ook wel dat hij nog lang niet in het speelt. Als hij die stap ooit al zet." De middenvelder zag immers het levenslicht in Amsterdam. Simons senior houdt zijn zoon vooral voor dat een loopbaan van het een op andere moment voorbij kan zijn. "Dat vertel ik Xavi ook, alles kan veranderen. Maar dat mensen nu lyrisch over hem zijn, dat kun je niet tegenhouden."