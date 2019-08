Mason Mount maakt einde aan lange droogte met treffer

Mason Mount heeft zondagavond het eerste Premier League-doelpunt bij Chelsea gemaakt onder leiding van de nieuwe manager Frank Lampard.

De middenvelder scoorde na zeven minuten nadat hij -manager Wilfred Ndidi de bal ontfutselde en de bal op de rand van het strafschopgebied voorbij doelman Kasper Schmeichel schoot. Zijn treffer bleek niet voldoende, aangezien Ndidi in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde.

Met zijn doelpunt werd Mount sinds 1996 de eerste in Engeland geboren speler die een doelpunt voor maakte onder een Engelse manager. Dennis Wise was destijds de doelpuntenmaker onder leiding Glenn Hoddle in de dugout op Stamford Bridge.

Sinds Hoddle de club verliet, hebben drie Engelse managers de touwtjes in handen genomen in West-Londen, maar allemaal op tijdelijke basis. Graham Rix had de leiding over twee wedstrijden in 2000, waarbij Ray Wilkins en Steve Holland één wedstrijd de leiding hadden, respectievelijk in 2009 en 2015.

Mount, die in 1999 werd geboren, bereikte nog een andere mijlpaal. Het jeugdproduct van Chelsea is volgens Opta de eerste Engelse speler die scoorde in een eerste thuiswedstrijd voor the Blues sinds Paul Hughes in januari 1997. Mount zal hopen dat zijn doelpunt de eerste van velen zal zijn. Hughes scoorde nog maar één keer voor de club en werd aan het begin van het volgende seizoen uitgeleend aan Stockport County.

De voormalig huurspeler van speelde vorig seizoen ook onder Lampard, in het Championship. Hij speelde op huurbasis voor Derby County en scoorde vorig jaar tijdens zijn debuut voor the Rams en heeft nu hetzelfde gedaan bij zijn thuisdebuut in de Premier League.