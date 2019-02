Martins en Leao maken indruk, maar Kanga is de ster - De Ligue 1 Performance Index

De Angers-spits was de uitblinker van het weekend in de Ligue 1 met een nog hogere score dan de rijzende sterren van Monaco en Lille.

Wilfried Kanga heeft keihard teruggeslagen na een reeks teleurstellingen. De aanvaller van Angers maakte dit weekend twee treffers, waarmee hij zijn ploeg naar een zwaarbevochten 2-1 leidde tegen het in grootse vorm verkerende Strasbourg. Hij kreeg het berucht rumoerige Stade de la Meinau stil met een goedgeplaatste kopbal voor rust en na de thee zorgde hij voor de beslissing met een prima schot in de hoek.

Zijn bijdrage aan dat duel levert hem de hoogste score van het weekend op in de Opta Performance Index, waarin de prestaties van alle spelers in de Ligue 1 worden becijferd met een score tussen de één en honderd. De twintigjarige aanvaller krijgt een 98.2 voor zijn eerste goals van het voor hem tot vorige week zo matig verlopen seizoen. Nu is de twintigjarige aanvaller voor even de koning te rijk met zijn eerste uitverkiezing in de top 10 van de week.

Na dat wedstrijd gaf de bij Paris Saint-Germain nooit doorgebroken jongeling toe dat hij gebrand was om te scoren nadat hij vorige week diverse kansen liet liggen in het uiterst belangrijke duel tegen Dijon (1-0 nederlaag). "Ik baalde daar enorm van, maar iedereen hielp me om positief te blijven", aldus de aanvaller. "Tijdens de trainingen was ik de hele week al scherp en ik was geobsedeerd met het maken van goals."

Dat harde werd betaalde zich uit nu hij heeft bewezen het verschil te kunnen maken. Aan de overzijde deed Sanjic Prcic het ook uitstekend. De Bosnische middenvelder scoorde de enige tegengoal en gaf zijn ploeg daarmee hoop, zoals hij tijdens het hele duel een uitblinker was aan Strasbourg-zijde.

Sada Thioub completeert het podium, terwijl ook diverse van zijn ploeggenoten van Nimes het tot de top 10 hebben geschopt. Die ploeg versloeg Nantes met 2-4 in een emotioneel treffen. De thuisploeg rouwde om het verlies van de verongelukte Emiliano Sala en had moeite om het duel professioneel uit te spelen.

De emoties speelden natuurlijk een grote rol, maar we zouden Thioub tekort doen als we hem niet de credits zouden geven. Hij was de grote inspiratiebron van een knappe comeback. De thuisploeg startte goed met een snelle goal van Kalifa Coulibaly, die op plek 10 staat. Vervolgens kwam er nog een goal bij, maar in de tweede helft toonde Nimes plotseling hoe goed men kon aanvallen.

Thioub kwam na een goed uur spelen het veld op en bij een gelijke stand zette hij Jordan Ferri vrij voor het doel en even later bekroonde hij zelf een heerlijke solo met dito doelpunt om het duel te beslissen. Ferri en Antonin Bobichon, die de gelijkmaker aantekende met een fraai schot van afstand, eindigden ook in de top vijf, terwijl Baptiste Guillaume als maker van de eerste Nimes-treffer tot een negende plaats komt.

Verderop in het land zette Lille-wonderkind Rafael Leao zijn geweldige vorm voort met een goal tegen Guingamp. De achttienjarige Portugees maakte alweer zijn vijfde goal met een rake schuiver vanaf de penaltystip. Daarvoor had hij al de paal geraakt en ook in de rest van het duel bleef hij dreigend.

Gelson Martins is nog zo'n man in vorm en het was weinig verrassend dat de Monaco-ster het tot de top 10 van deze week schopte. De huurling maakte zijn eerste goal in het treffen met Montpellier en had ook al een groot aandeel in de goal van Radamel Falcao, die hij knap vrijspeelde.

De laatste nog niet genoemde speler uit de erelijst van deze week is Rennes-aanvaller Mbaye Niang. Hij maakte de openingsgoal in een 3-0 zege op Saint-Etienne, wat wel eens een heel belangrijke overwinning kan blijken in de strijd om tickets voor de Europa League.