Martínez legt Klassieker naast Superclásico: "Bij Ajax meer onderling respect"

Lisandro Martínez maakt zich op voor zijn eerste Klassieker als speler van Ajax.

De Argentijnse middenvelder annex verdediger is in eigen land de derby tussen en gewend en denkt hij dat er bij de fans van meer onderling respect is, zo laat hij weten in een interview met het Algemeen Dagblad . "Ajax - . De Klassieker van Nederland. Ik kijk er naar uit. Ik houd van het pure voetbal en in derby's komt dat aspect altijd het beste tot uiting."

Na de verliespartij tegen in de groepsfase van de ging het vizier van Ajax direct op de wedstrijd van zondag. "Mooi, want rivaliteit in het voetbal brengt ook passie met zich mee. Ik ben in Argentinië opgegroeid met de Superclásico, Boca Juniors tegen River Plate. Volgens mij is dat de bekendste derby ter wereld, maar afgelopen jaar kwam ook de schaduwkant naar boven toen de wedstrijd in Madrid moest worden gespeeld vanwege het supportersgeweld."

"Op dat vlak merk ik bij Ajax meer onderling respect. De supporters zijn hier ook heel fanatiek en kunnen flink tekeergaan op de tribune, maar het richt zich meer op het voetbal zelf", zegt Martínez over de achterban van Ajax.

"Ook als ik op straat loop of in een supermarkt kom, merk ik een positieve benadering van de fans. Ik heb wel begrepen dat er morgen geen supporters van Feyenoord komen. Dat is jammer, maar dan moeten we er maar een extra Ajax-feestje van maken. Het belang is me in elk geval wel duidelijk. Een Klassieker moet je altijd winnen."

De linkspoot speelde zich na zijn komst afgelopen zomer al snel in de basis in het team van trainer Erik ten Hag. In de tweede helft van het vorige seizoen hoorde hij van de belangstelling uit Amsterdam. "Dat was vlak voor mijn debuut als international van Argentinië, eind maart tegen Venezuela. Ik vroeg Nicolás Tagliafico bij de nationale ploeg naar Ajax en hij was heel positief. Nico zei: bij Ajax word je beter en beter", aldus Martínez. "Hij was lovend over alles. En ik kende Ajax natuurlijk van de imponerende duels in de Champions League."