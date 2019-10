Martinelli moet keuze maken tussen Italië en Brazilië

De tiener trainde eerder al eens mee met de Seleçao, maar heeft zijn interlanddebuut nog niet gemaakt voor het elftal van Tite.

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft contact gelegd met de zaakwaarnemers van -aanvaller Gabriel Martinelli. Italië hoopt dat hij bereid is om zijn geboorteland Brazilië te weigeren voor een interlandcarrière in bij de Italiaanse nationale ploeg.

Martinelli werd geboren in de Braziliaanse stad Guarulhos, maar hij heeft ook een Italiaans paspoort dankzij zijn vader. De Azzurri willen de achttienjarige graag overtuigen daar gebruik van te maken nu hij nog geen interlands heeft gespeeld voor Brazilië.

De Braziliaans bondscoach riep Martinelli wel op voor een voorbereidingsevenement in aanloop naar de Copa América van 2019, maar dat was meer om hem en wat andere Braziliaanse talenten te laten wennen aan het grotere werk bij de Seleçao.

Of de jonge spits van Arsenal een overstap naar Italië ziet zitten, is nog maar de vraag, maar de Italiaanse bond zal hem ongetwijfeld wijzen op de concurrentie van onder meer Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Douglas Costa, Lucas Moura, Neres en Richarlison.

Tite's voormalig rechterhand Edu is nu director of football bij Arsenal en hij zou op zijn beurt juist een duit in het zakje kunnen door voor Brazilië, al wordt aangenomen dat Martinelli momenteel nog niets heeft uitgesloten.

Als hij van de gelegenheid gebruik maakt om over te stappen, wordt hij de derde in Brazilië geboren Italiaan in het huidige elftal, naast -dul Emerson Palmieri en Jorginho.

Roberto Mancini heeft als bondscoach van Italië besloten om hem de tijd te gunnen voor zijn keuze. "Voor Martinelli is het niet zo eenvoudig om voor Italië te spelen. We moeten geduld hebben met spelers met twee paspoorten. In de tussentijd gaan we gewoon door met Ciro Immobile en Andrea Belotti."

Martinelli begon zijn carrière als zaalvoetballer bij Corinthians. In 2015 stapte hij over naar het veld met een contract bij Ituano. Oefenstages bij volgden, maar hij bleef de club trouw tot Arsenal hem deze zomer inlijfde.

Volgens diverse media waren er liefst 25 clubs geïnteresseerd in zijn diensten. Arsenal heeft meer reden om verheugd te zijn met zijn komst, want hij rendeert vooralsnog uitstekend.

Zijn eerste optreden in een oefenduel leverde al een goal op tegen Colorado Rapids en met twee goals tegen Nottingham Forest in de en twee voltreffers tegen in de is zijn ster snel rijzende.

Trainer Unai Emery gunt hem nog niet veel speeltijd in de Premier League, maar dat is een kwestie van tijd als hij zo doeltreffend blijft in de andere competities.

Emery: "Hij is erg hongerig voor goals, gedraagt zich nederig en hij vecht voor zijn kansen. Ik heb hem gezegd geduld te hebben. Dat deed hij en zijn goals zijn een verdiende beloning."