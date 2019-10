Martinelli laat zien dat Arsenal meer is dan Aubameyang en Lacazette

De Braziliaanse tiener heeft een bemoedigende start gemaakt in het Emirates Stadium met vier doelpunten in twee basisplaatsen.

Toen ermee instemde dat Eddie Nketiah voorafgaand aan het seizoen werd uitgeleend aan Leeds United, vroegen fans en analisten zich af of de clubleiding van the Gunners de juiste beslissing had genomen.

Het was niet zozeer de bestemming van de jonge spits waaraan getwijfeld werd, maar door het vertrek van Nketiah hield Unai Emery slechts twee pure spitsen over in de personen van Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette.

De twintigjarige Nketiah speelde slechts negen wedstrijden in alle competities tijdens het seizoen 2018/19, waarin hij eenmaal scoorde, maar zijn aanwezigheid gaf Emery de optie om zijn twee steraanvallers te laten rusten wanneer hij dat nodig achtte.

De optie werd de Spanjaard ontnomen met de verhuizing van Nketiah naar Leeds en Arsenal werd niet lang daarna getroffen toen Lacazette geblesseerd raakte en daardoor enkele weken uitgeschakeld zou zijn. Emery werd dus gedwongen om Aubameyang in de punt van de aanval te laten spelen in de 4-0 overwinning tegen in september.

Twee weken later en de manager van Arsenal heeft nu blijkbaar een alternatief gevonden voor de nummer 9-positie in de persoon van Gabriel Martinelli.

De Braziliaanse jongeling werd in de zomer voor 6,7 miljoen euro overgenomen van Ituano en het oorspronkelijke plan van de club was om hem de tijd te geven om te wennen aan Engeland. Martinelli maakte echter indruk tijdens de voorbereiding en heeft sinds het begin van het seizoen een positieve impact blijven maken.

De achttienjarige maakte zijn officiële debuut tijdens de 1-0 Premier League-zege op en liet de fans vervolgens zijn talent zien in de 5-0 zege in de op Nottingham Forrest. In die wedstrijd scoorde hij twee keer en leidde zijn team naar de vierde ronde.

Die prestatie was genoeg voor Emery om ook zijn vertrouwen uit te spreken in de begaafde jongeling voor de -wedstrijd tegen donderdag en Martinelli stelde niet teleur.

De aanvaller opende de score na slechts twaalf minuten met een sublieme kopbal na een voorzet van Kieran Tierney. Hij versloeg zijn directe tegenstander bij de eerste paal, voordat hij de bal voorbij doelman Vanja Milinkovic-Savic kopte.

Martinelli was niet tevreden met één doelpunt en verdubbelde zijn totaal enkele minuten later. Ditmaal scoorde hij met een gekruld schot uit een lage voorzet van Reiss Nelson, na wat snel voetenwerk waarmee hij zijn directe tegenstander van zich afschudde.

Luik wist zich niet te herstellen van die vroege tik en Arsenal maakte de marge drie halverwege de eerste helft toen Joe Willock zijn naam aan het scoreformulier toevoegde.

Martinelle slaagde er na rust niet in om zijn hattrick te voltooien, iets waarvoor hij meer dan eens de mogelijkheid kreeg. Er volgde toch nog een hoogtepunt toen hij het eerste Arsenal-doelpunt van Dani Ceballos opzette met een intelligente loopactie en voorzet waaruit de Spanjaard de 4-0 maakte.

De veelzijdige aanvaller zal zondag waarschijnlijk weer tot de bank worden veroordeeld wanneer AFC op bezoek komt in Noord-Londen, maar het is geen schande om in dit stadium de tweede viool te spelen achter een speler als Aubameyang.

Als hij zijn ontwikkeling volhoudt en zijn kansen blijft grijpen, zal hij ongetwijfeld veel speeltijd krijgen naarmate het seizoen vordert. En de afwezigheid van Nketiah lijkt nu niet langer zo'n probleem te zijn.