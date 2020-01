Martinelli bewijst dat Arsenal zich moet richten op scouting, niet op zaakwaarnemers

De Londenaren haalden de Braziliaanse tiener afgelopen zomer binnen, nadat hij was aanbevolen door hoofdscout Francis Cagigao.

Cesc Fabregas greep meteen naar social media nadat Gabriel Martinelli dinsdag tegen bijna het hele veld overstak en de bal koelbloedig langs Kepa Arrizabalaga in het doel plaatste.

"Francis Cagigao strikes again", schreef Fabregas op Twitter. "Legend!"

Cagigao is geen naam die iedere -fan kent, maar Fabregas kent hem maar al te goed. De 50-jarige Spanjaard, die enkele jaren in de jeugd van Arsenal speelde, was immers degene die zijn landgenoot vanuit naar Noord-Londen haalde.

En hij was ook de drijvende kracht achter de poging van The Gunners om Martinelli afgelopen zomer vast te leggen. Arsenal's hoofd van de internationale scouting flikte het inderdaad opnieuw.

De deal voor Martinelli had een voorbereiding van enkele maanden nodig en de jonge aanvaller werd talloze uren gescout, zowel in Brazilië als in de videoruimte van trainingscentrum London Colney.

Cagigao was uiteindelijk degene die naar Zuid-Amerika vloog om de tiener in actie te zien namens Ituano, voordat de definitieve beslissing werd genomen. Er waren nog een aantal scouts van Arsenal die Martinelli uitvoerig bestudeerden tot het moment dat de handtekeningen werden gezet.

Het was een deal die perfect aantoonde hoe belangrijk het is dat een voetbalclub een goed scoutingsnetwerk heeft dat over de hele wereld reikt.

Martinelli was in Europa zeker geen onbekende meer. Hij werkte tussen 2015 en 2017 meerdere stages af bij en hij speelde zelfs met Mason Greenwood mee in een oefenwedstrijd van Onder-18 tegen Lincoln City.

In Spanje mocht het talent bovendien meetrainen op Barcelona's fameuze La Masia. Beide grootmachten besloten echter om geen aanbieding te doen voor de jongen uit Guarulhos, de op één na grootste stad in de staat São Paulo.

Maar Arsenal had geen twijfels. Na maanden scouten was Cagigao overtuigd dat Martinelli de kwaliteiten heeft om succesvol te zijn in Engeland. Arsenal deed een bod en de transfer werd voor slechts 6,7 miljoen euro beklonken.

Nu, amper zes maanden later, lijkt de komst van Martinelli al één van de beste transferzaken die de Engelsen in een hele lange tijd hebben gedaan.

Zijn prachtige solodoelpunt op Stamford Bridge was al zijn tiende doelpunt van dit seizoen. Hij is de eerste tiener van Arsenal die dat voor elkaar krijgt sinds Nicolas Anelka in het seizoen 1998/99.

Het is onmogelijk te zeggen wat Martinelli's huidige transferwaarde is, maar het is zeker hoger dan de som die afgelopen zomer voor hem werd betaald.

Niet elke transfer zal natuurlijk net zo'n succes zijn als Martinelli. Er zullen altijd nieuwe spelers tussen zitten die het niet redden, maar hoe meer tijd er wordt besteed aan het identificeren en scouten van toptalenten, hoe meer kans op succes.

En voor een club als Arsenal, waar de financiën vrij krap zijn, moet dat de belangrijkste strategie zijn wat betreft het aantrekken van nieuwe spelers.

Daarom is het enigszins zorgwekkend dat er interesse is in linksback Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain.

De Franse kampioen verklaarde publiekelijk dat er geen contact is geweest met Arsenal, maar Goal weet dat beide clubs wel degelijk hebben gesproken over een mogelijke deal voor de verdediger.

Komende zomer is de 27-jarige speler transfervrij en The Gunners hopen daarvan te profiteren door hem voor het einde van deze transfermaand al vast te leggen.

Het zou een logische deal kunnen zijn als het zou gaan om een huurtransfer tot het einde van dit seizoen. Nu Sead Kolasinac en Kieran Tierney geblesseerd zijn, gebruikt Arsenal de jonge vleugelspeler Bukayo Saka als gelegenheidslinksback.

De ervaren Kurzawa, die in 2015 voor zo'n 25 miljoen euro van naar ging, zou het komende half jaar dus best nuttig kunnen zijn.

Maar het probleem is dat er niet wordt gesproken over een tijdelijke transfer, maar een permanente.

Kurzawa is een cliënt van Kia Joorabchian, de directeur van Sports Invest UK, en één van de machtigste mensen in de voetbalwereld.

Joorabchian staat bekend als één van de grootste zaakwaarnemers, al spreekt hij zelf liever over het adviseren van spelers over hun rechten en voetbalclubs over transfers en contracten.

Sinds het vertrek van Arsène Wenger heeft Joorabchian steeds meer invloed gekregen in het Emirates Stadium. Hij kan goed overweg met 'head of football' Raul Sanllehi en hij heeft een nauwe band met technisch directeur Edu.

De 48-jarige Iranees is tijdens thuiswedstrijden regelmatig te spotten in een skybox en hij heeft duidelijk een grote stem in de manier waarop Arsenal z'n transferactiviteiten uitvoert. David Luiz, één van zijn vele cliënten, kwam in de zomer al over van Chelsea.

En nu, als Joorabchian zijn zin krijgt, zal ook Kurzawa eind deze maand of komende zomer naar Londen komen.

Maar dit is precies zo'n transfer waarvan Arsenal af zou moeten zien. Kurzawa heeft het over het algemeen niet goed gedaan bij PSG en zijn blessureverleden belooft niet veel goeds. De afgelopen vijf jaar liet de Fransman te weinig zien om een grote club als Arsenal te overtuigen.

Kurzawa is 27 jaar en aangezien er wordt onderhandeld over een vijfjarig contract, zit de club binnenkort dus opgescheept met wéér een overbetaalde speler die weinig transferwaarde zal hebben.

Afgelopen zomer haalden de Engelsen al de linksback binnen waar ze jaren naar zochten: Kieran Tierney. Net als bij Martinelli zat men al lange tijd achter de Schotse international aan en er is hard gewerkt om hem te contracteren. Waarom moet Kurzawa erbij worden gehaald als Kolasinac er ook nog is?

En als je ziet hoe Saka momenteel de positie invult, lijkt een nieuwe linksback niet echt een prioriteit. Nu niet en in de zomer ook niet.

Het voelt gewoon niet als een goede transfer. Joorabchian zal er ongetwijfeld van profiteren, net als Kurzawa zelf. Maar of dat ook geldt voor Arsenal? Afgaande op het spel van de routinier in Parijs zou je zeggen van niet.

Arsenal's focus op de transfermarkt zou moeten liggen bij het binnenhalen van meer spelers als Martinelli of William Saliba, die verhuurd is aan Saint-Étienne en komende zomer naar Londen komt.

Saliba is nog zo'n speler waarvoor Arsenal veel moeite heeft gedaan. Ty Gooden, de belangrijkste scout van de club in Frankrijk, was de eerste die hem ontdekte en in de tweede helft van vorig seizoen is de 18-jarige verdediger intensief gescout, waarna er een deal werd gemaakt.

Met dertig miljoen euro was de Fransman niet goedkoop, maar de scouts van Arsenal wisten zeker dat hij dat waard was. De tijd moet nog leren of dat zo is, maar er is in elk geval uitvoerig onderzoek gedaan naar het talent. Dat geldt niet voor Kurzawa, die niet eens op het lijstje stond toen de club hem kreeg aangeboden.

Nu de kans groot is dat de formatie van Mikel Arteta ook volgend seizoen niet in de speelt, zal er niet veel budget zijn voor versterkingen. Stan Kroenke zal bovendien geen eigen geld inzetten om de pot te spekken.

Als Arsenal weer succesvol wil worden, moet men dus goed inkopen en, net zo belangrijk, goed verkopen. Ze moeten slim zijn op de transfermarkt.

heeft de laatste jaren laten zien wat je kan bereiken. Ja, zij raakten een aantal topspelers kwijt, maar met het binnengekomen geld kon de selectie worden versterkt op posities die nodig waren om van de troon te stoten.

Dat is ook de route die Arsenal moet nemen als men ooit weer wil meedoen om de landstitel. De komst van Martinelli laat zien dat het zeker mogelijk is. De focus moet liggen bij de kwaliteit van de scouting en niet bij wat er wordt aangeboden door grote zaakwaarnemers.