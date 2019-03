Martin van Geel openbaart bod van twaalf miljoen euro op St. Juste

Feyenoord heeft in januari een miljoenenbod op Jeremiah St. Juste afgewezen.

Technisch directeur Martin van Geel wilde zondag bij het programma 'De Tafel van Kees' op FOX Sports niet bekendmaken van wie het bod afkomstig was. "We hebben een bod van twaalf miljoen euro op St. Juste geweigerd."

Van Geel sloot niet uit dat in de zomer weer een goed bod op de verdediger of een andere speler zal ontvangen. "Hij ligt enorm goed in de markt. In deze opportunistische wereld kan hun waarde zo weer anders zijn", verzekerde de sportbestuurder toen Hans Kraay Jr. aangaf dat Feyenoord geen spelers met waarde had. "St. Juste, Steven Berghuis, Sam Larsson, Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen zijn allemaal spelers met waarde."



Van Geel weerde zich ook tegen de kritiek op zijn zogenaamde weinig verrassende aankoopbeleid. De technisch directeur benadrukte dat Feyenoord bij het aantrekken van nieuwe spelers geen grote financiële risico's nemen, zoals bijvoorbeeld en wel kunnen doen, en dat hij daarom vooral voor relatieve 'zekerheidjes' uit de kiest.



Vooral de laatste weken is Van Geel het doelwit van een groep Feyenoord-fans. Supporters roepen tijdens wedstrijden om het vertrek van de directeur en vorige week werden bij De Kuip verhuisdozen neergezet en een spandoek opgehangen om Van Geel richting de uitgang te dirigeren. Hij is sinds de zomer van 2011 technisch directeur van Feyenoord, een functie die hij eerder bekleedde bij , , Ajax en Kerkrade.