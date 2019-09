'Martin Skrtel laat contract na vermeende ruzie al na drie weken ontbinden'

Amper drie weken geleden zette Martin Skrtel zijn handtekening onder een contract bij Atalanta Bergamo.

Volgens La Gazzetta dello Sport is die verbintenis nu alweer verscheurd. De Slowaakse verdediger zou te maken hebben met fysieke problemen, al wijzen andere berichten vanuit Italië erop dat er sprake zou zijn van een onoverkomelijke ruzie met trainer Gian Piero Gasperini.

Skrtel was eerder deze zomer transfervrij, nadat zijn contract bij was afgelopen. De 34-jarige verdediger zette bij Atalanta zijn handtekening onder een eenjarig contract en moest de defensie van la Dea van de nodige ervaring voorzien. Skrtel zat vorige week in de wedstrijd tegen (2-3 overwinning) negentig minuten op de reservebank, naar verluidt tot zijn ongenoegen. Er zou daarop een ruzie zijn ontstaan met trainer Gasperini.

Als het aan Skrtel had gelegen, was hij sneller in het elftal gepast. Gasperini was van plan om de routinier ook zondagavond in de thuiswedstrijd tegen op de reservebank te laten beginnen.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Skrtel ook te maken met fysieke problemen, wat beide partijen heeft doen besluiten om het contract in onderling overleg te ontbinden. Het betekent in ieder geval dat Skrtel, die een verleden heeft bij AS Trencín, Zenit Sint-Petersburg, en Fenerbahçe, opnieuw transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Atalanta zit kort voor de transferdeadline met een behoorlijk probleem. La Dea heeft Gianluca Mancini expres pas naar laten vertrekken na de komst van Skrtel. De 103-voudig Slowaaks international was gehaald met het oog op de , waarin Atalanta het opneemt tegen , Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb. In de komende dagen moet men dus naarstig op zoek naar een nieuwe versterking voor de defensie.