Martin Ödegaard maakt vliegende start bij Real Sociedad

De Noorse belofte begint de hooggespannen verwachtingen min en meer waar te maken nu Real Madrid van dichtbij toekijkt.

Meer dan vierenhalf jaar nadat hij als zestienjarige tekende voor , is Martin Ödegaard eindelijk in staat om te schitteren in LaLiga - maar wel voor en niet onder Zinédine Zidane.

Hij is niet langer een tiener en op een punt waarop zijn potentieel moet worden omgezet in een eindproduct. De middenvelder koos voor een huurperiode in Spanje nadat hij eerst jaren ervaring opdeed in de .

De keuze voor Sociedad werpt nu al vruchten af, want Ödegaard scoorde al twee keer in zijn eerste vier competitiewedstrijden. Hij heeft een positieve impact op zijn ploeg, die momenteel zevende staat in Spanje.

De Noorse bijdrage is cruciaal aangezien hij in augustus de enige goal scoorde tegen Mallorca, terwijl hij afgelopen weekend ook scoorde tijdens de verrassende 2-0 zege op .

Ödegaard's eerste goal in LaLiga kwam laat in de wedstrijd tegen Mallorca, toen de twintigjarige kalm afdrukte toen hij de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten kreeg.

Tegen Atlético stond hij wederom op. Hij eiste de bal op tijdens een goede aanval en schoot zijn ploeg in de 58e minuut op voorsprong om even later Nacho Monreal met een vrije trap in staat te stellen de 2-0 aan te tekenen.

Ödegaard heeft geen tijd verspild om indruk te maken op zijn nieuwe Sociedad-teamgenoten. De huurling kan het verschil maken en herinnert iedereen eraan waarom hij ooit bij Real Madrid getekend heeft.

"We zijn allemaal bekend met Martin's talenten", liet vleugelaanvaller Mikel Oyarzabal aan VG weten. "Hij is anders. Hij kan alleen het verschil maken en het mooiste is dat hij nog veel beter wordt. Ik hoop dat we veel van hem kunnen genieten, want hij is enorm waardevol voor ons."

De voormalig huurling van sc en zit vol vertrouwen en liet dat ook bij de Noorse nationale ploeg zien, waar hij in de EK-kwalificatiereeks al twee assists gaf en eenmaal zelf de trekker overhaalde in zes wedstrijden.

Met zulke veelbelovende optredens laat hij zien niet te zullen misstaan in het witte shirt van Real Madrid, waar hij nog altijd zijn grote doorbraak hoopt te beleven na al zijn verhuurperiodes.

In 2014 mocht hij als jong toptalent van Stromgodset meetrainen bij , en , maar het was Real Madrid dat de strijd om zijn handtekening won.

Hij mocht starten bij Real's reserveploeg Castilla, waar Zidane toen de scepter zwaaide en onder de indruk was van de verrichtingen van Ödegaard.

"Ik trainde met het eerste en speelde wedstrijden met de reserves toen Zidane onze coach was", blikte de Noor begin 2019 terug bij het Algemeen Dagblad.

"Het was geweldig om gecoacht te worden door Zidane, maar soms was het niet goed voor je zelfvertrouwen als hij dingen voordeed op de training... wat een techniek!"

Nu hij zo'n goede start maakte bij Sociedad, is het niet meer dan logisch om te stellen dat Ödegaard zichzelf weer op de radar heeft gezet bij Zidane, die hem bijna uit het oog verloren was.

Ödegaard's periode bij Real begon niet best toen hij bij Castilla naar de bank degradeerde omdat hij zich niet kon aanpassen aan de speelstijl.

In de twee volgende jaren wende het jongste selectielid aan de vewachtingen, maar hij speelde slechts twee keer voor de hoofdmacht voor hij in januari 2017 werd uitgeleend aan sc Heerenveen.

Daar had hij opnieuw tijd nodig om te wennen en na een mindere start werd hij tijdens zijn achttien maanden bij de Friezen steeds beter, tot Vitesse hem op huurbasis overnam.

Een jaar geleden vroegen veel mensen in Madrid zich af of hij zijn hype ooit waar zou maken, maar net op tijd begon Ödegaard zijn talenten op het veld te etaleren.

Seizoen 2018/19 besloot hij bij Vitesse met negen goals en twaalf assists, terwijl de Noor ook werd opgenomen in het Eredivisie Team van het Seizoen - als enige speler die niet bij en speelde.

Met die bagage op zak, koos hij ondanks vermeende interesse van Ajax en voor een terugkeer naar Spanje, waar hij nog altijd hoopt op een toekomst bij Real.

"Mijn doel blijft spelen voor Real Madrid. Daarom heb ik daar getekend", stelde hij in september bij TV2. "Ik voel dat ik veel beter ben geworden in de afgelopen twee jaar."

"Ik ben een betere speler geworden en wat ouder, volwassener en sterker. Ik voel me nu beter dan mijn eerste tijd in SPanje. Aan het einde van vorig seizoen voelde ik echter dat ik nog niet naar Madrid moest terugkeren."

"Bij Real spelen zoveel grote namen en er is heel veel strijd om een paar plekken. Het was duidelijk dat het voor mij nu nog beter was om te vragen om een nieuwe verhuurperiode."

Die beslissing kan op de lange termijn wel eens van cruciale waarde blijven, nu babyface Ödegaard laat zien dat hij op en naast het veld wel degelijk uitgroeit tot een echte kerel."