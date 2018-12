Martial een jaar langer bij Manchester United

Manchester United heeft de optie in het contract van Anthony Martial gelicht. De Fransman is daardoor tot medio 2020 aan de club verbonden.

Het contract van Martial zou na dit seizoen aflopen en United hoopt nu met hem tot een akkoord te komen over een langduriger samenwerking. Onderhandelingen over zo'n nieuwe verbintenis zijn al een aantal maanden aan de gang. Door de optie te lichten heeft United zichzelf dus meer tijd gegeven om tot een overeenkomst te komen, al heeft de club het nieuws nog niet bevestigd.



Goal weet dat Martial positief is over een langer verblijf op Old Trafford en United heeft er vertrouwen in dat beide partijen een akkoord gaan bereiken. Eerder dit seizoen deed de club hetzelfde met David De Gea, wiens contract ook met een jaar werd verlengd tot en met het seizoen 2019/2020.



Anthony Martial, die in de zomer van 2015 werd overgenomen van AS Monaco, leek afgelopen zomer nog dicht bij een vertrek. De 23-jarige aanvaller scoorde zeventien keer in alle competities in zijn debuutseizoen onder Louis van Gaal, maar daarna werden zijn prestaties onder José Mourinho minder. Martial was in 2016/17 slechts vier keer trefzeker in de Premier League en vorig seizoen stopte de teller bij negen treffers.



Deze jaargang lijkt de Fransman zich echter te herpakken. In dertien optredens in de Engelse competitie scoorde hij zeven keer, meer dan iedere andere speler uit de United-selectie. Afgelopen zomer clashte Martial met Mourinho, omdat hij vanwege de geboorte van zijn kind te laat terugkeerde tijdens de voorbereiding. In de eerste maand van het seizoen was hij daardoor voornamelijk bankzitter, maar daarna kwam de 18-voudig international steeds meer aan spelen toe.