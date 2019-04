Marten de Roon: "Bij Juventus denkt men na woensdag: helemaal prima"

Marten de Roon vindt Juventus nog altijd de favoriet om komende dinsdag ten koste van Ajax de halve finales van de Champions League te bereiken.

De middenvelder van Atlanta en het denkt niet dat het team van Massimiliano Allegri het erg vindt dat het duel in de Johan Cruijff ArenA in 1-1 eindigde. "Bij denken ze na woensdag: helemaal prima", verzekert De Roon zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad .

"Hoe groot het overwicht van ook was, écht penetreren in het strafschopgebied gebeurde vrijwel niet, zeker niet na de 1-1", analyseert De Roon, die in zijn -loopbaan zelf zevenmaal tegenover Juventus stond. "Hier bekijken ook de supporters, of de gewone voetballiefhebbers, dat op die manier. Die denken: paar goede uitbraken, goed verdedigd, prima resultaat, en dat zelfs nog zonder Giorgio Chiellini."



De Roon wijst erop dat Juventus voor eigen publiek 'heel sterk' is. "Ook hier in Italië ziet iedereen wel dat Ajax een mooie ploeg heeft, zoals ook de algehele opinie is dat in de Serie A het mooiste voetbal speelt", weet de middenvelder, die met Atalanta evenveel punten als nummer vier heeft. "Maar ze zeggen er meteen achteraan: Juventus wint altijd. Het resultaat gaat hier echt boven alles."



De Roon is steeds meer gaan denken als een Italiaan. Hij stelt dat in Nederland anders wordt gekeken naar de positie van verdedigende middenvelder. "In Nederland willen we daar graag een speler zien die heel goed en handig aan de bal is, zoals Frenkie de Jong. Die kan dribbelen, draaien, het spel snel verleggen." In Italië geniet men van een balletje dat het spel juist even vertraagt. "En die reacties hóór je dan ook echt op de tribunes. Balans en controle, dat vinden ze hier heel belangrijk. Mensen kunnen hier wild zijn van een controlerende middenvelder. Dat vinden ze echt een superbelangrijke, mooie positie."