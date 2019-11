'Marseille-voorzitter deelt enorme bonus uit na overwinning op Lyon'

Olympique Marseille won zondagavond de topper in de Ligue 1 tegen Olympique Lyon met 2-1.

Voorzitter Jacques-Henri Eyraud was in zijn nopjes met de overwinning op de grote rivaal uit Lyon. Na afloop van de wedstrijd zocht hij de spelers en staf op in de kleedkamer en gaf hij hen opnieuw reden tot juichen.

Volgens RMC Sport heeft Eyraud een bonus beloofd van tienduizend euro voor alle spelers die op het wedstrijdformulier stonden, inclusief de technische staf.

Marseille vierde zondag zijn 120ste verjaardag en dat werd gevierd met een prachtige sfeeractie op de tribunes. Door twee doelpunten van Dimitri Payet won het team van trainer André Villas-Boas met 2-1 van Lyon en is de tweede plaats op de ranglijst ingenomen. Diverse bronnen laten aan RMC Sport weten dat Eyraud zich na afloop meldde in de kleedkamer en daar een bonus van tienduizend euro per speler beloofde. Ook de trainer en staf hebben de bonus verdiend.

De wedstrijd tegen Lyon gaat de club mogelijk nog meer geld kosten. Marseille kan een boete vanuit de Franse voetbalbond verwachten vanwege het afsteken van vuurwerk en het verstoren van hoekschoppen van Lyon door het gooien van ballen van papier.

In de tweede helft moest de wedstrijd tijdelijk stilgelegd worden doordat het zicht belemmerd werd door rook.