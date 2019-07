Marokkaanse voetbalbond ontkent berichten over ontslag van Renard

Hervé Renard is nog niet ontslagen als bondscoach van Marokko, zo laat de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) via de officiële kanalen weten.

Het statement volgt op de berichtgeving van Arryadia. De nationale televisiezender bracht naar buiten dat Renard na de teleurstellend verlopen Afrika Cup vertrokken zou zijn als bondscoach van de Leeuwen van de Atlas.

Marokko werd op de Afrika Cup al in de achtste finale uitgeschakeld door Benin. In de reguliere speeltijd bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel, waarna Benin de sterkste was in de strafschoppenserie. Direct na de uitschakeling werd er gesproken over het vertrek van Renard, die meteen zijn verantwoordelijkheid nam. "Ik heb gefaald, dat zal ik moeten accepteren. Daarop mag ik worden afgerekend, het is niet anders", sprak Renard.



De Marokkaanse voetbalbond bevestigt dat er de afgelopen dagen twee gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Renard en bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa, waarin is teruggeblikt op de Afrika Cup. In die evaluaties is men nog niet tot de conclusie gekomen dat er een einde moet komen aan de samenwerking met de vijftigjarige oefenmeester. De komende dagen zullen er vervolggesprekken plaatsvinden tussen Renard en de leiding van de Marokkaanse voetbalbond.



Het contract van Renard, eerder werkzaam als bondscoach van Zambia, Angola en Ivoorkust, loopt nog tot medio 2022. De Fransman staat sinds februari 2016 aan het roer bij de nationale ploeg van Marokko en loodste de Leeuwen van de Atlas naar het WK van 2018.