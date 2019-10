Marokkaanse bond meldt zich in Groningen: "Het kwam als een verrassing"

Met Noussair Mazraoui, Ahmed El Messaoudi, Hakim Ziyech en Oussama Idrissi spelen er al een aantal Marokkaanse internationals in de Eredivisie.

De kans lijkt groot dat dit gezelschap binnenkort uitgebreid zal worden. -verdediger Amir Absalem kreeg namelijk onlangs een belletje van de Marokkaanse voetbalbond en zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort zijn debuut maken in de selectie van de nieuwe bondscoach Vahid Halilhodzic.

"Het bleek dat ze interesse in mij hadden. Het kwam als een verrassing, maar heel mooi is het natuurlijk wel", vertelt de 22-jarige vleugelverdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. Absalem reisde vrijdag af naar Marokko en werd daar rondgeleid in het spelershotel, waar hij ook kennismaakte met de selectie en technische staf.

Lees beneden verder

"Een scout vertelde me dat ze me al langer volgden. Daarnaast heeft de trainerswissel ongetwijfeld een rol gespeeld", gaat hij verder. Bondscoach Hervé Renard hield afgelopen zomer de eer aan zichzelf na de voor Marokko zo teleurstellend verlopen Afrika Cup, waarna Halilhodzic het stokje overnam.

"Halilhodzic zei dat hij veel potentie in me ziet. Hij ziet het in me zitten. Daar ben ik hem heel dankbaar voor", aldus de verdediger. Absalem speelt sinds 2016 voor FC Groningen, dat hem destijds oppikte in de jeugd van .

Hij begon dit seizoen nog als basisspeler, maar is zijn plek inmiddels kwijtgeraakt aan Bart van Hintum. Dit lijkt echter geen gevolgen te hebben voor zijn kansen bij de nationale ploeg: "Zoals het er nu naar uitziet, word ik in november opgeroepen voor de interlands tegen Mauritanië en Burundi", sluit hij af.