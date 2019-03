'Marokkaanse bond is overtuigd en aast op Mohammed Ihattaren'

De Marokkaanse voetbalbond FRMF wil graag dat Mohammed Ihattaren uit gaat komen voor het Noord-Afrikaanse land, zo melden diverse media in Marokko.

De zeventienjarige middenvelder breekt dit seizoen onder trainer Mark van Bommel door bij PSV. De FRMF ziet in Ihattaren een ster voor de toekomst en zou de jongeling graag willen overhalen.

Ihattaren is in het verleden al voor meerdere Nederlandse jeugdteams actief geweest. Een A-interland heeft het talent nog niet achter zijn naam staan, waardoor hij nog altijd de mogelijkheid heeft om voor een interlandloopbaan bij Marokko te opteren. Naar verluidt zou de FRMF de hoop onder meer vestigen op spelers die eerder Oranje links lieten liggen ten faveure van Marokko.



Eerder kozen Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui voor de Leeuwen van de Atlas, terwijl Oussama Idrissi van AZ onlangs eveneens Marokko zag als de juiste keuze. Mogelijk gaan de Nederlandse Marokkanen een rol spelen bij de keuze van Ihattaren. Art Langeler, eerder werkzaam bij PSV als hoofd opleiding en tegenwoordig actief bij de KNVB, liet al weten dat er een bepaald traject voor Ihattaren is.



"Daarom zit hij nu ook al bij Oranje Onder-19. Wellicht moet hij straks een keuze maken tussen het Nederlands elftal en Marokko. Een moment van twijfel komt er als je voor een van de landen niet als A-international in aanmerking komt. Wij moeten er alles aan doen dat hij zó'n goed gevoel krijgt, dat dat moment van twijfel nooit komt", aldus Langeler tegenover Voetbal International.