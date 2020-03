Marokkaanse bond grijpt mis in Eredivisie: "Ik droom van het grote Oranje"

De Marokkaanse voetbalbond heeft Sparta Rotterdam-talent Abdou Harroui diverse keren benaderd om voor de nationale ploeg te spelen.

De 22-jarige middenvelder heeft vriendelijk bedankt, aangezien hij in de toekomst voor het wil spelen.

"Marokko is een paar keer gekomen, maar ik heb ze bedankt", vertelt Harroui in gesprek met FOX Sports. "Ik heb ze gewoon gezegd dat ik me thuisvoel bij ."

"Ik droom van het grote Oranje. Nederland heeft ook veel meer voor mij betekend als persoon. Ik heb hier op school gezeten, ik heb hier alles geleerd en ik heb hier op voetbal gezeten."

Harroui is Nederlands jeugdinternational en wil in de toekomst voor het Nederlands elftal spelen. Hij merkte dat mensen om hem heen probeerden om hem te beïnvloeden rond zijn keuze.

"De omgeving gaat heel veel met je praten, terwijl ze eigenlijk helemaal geen verstand hebben van voetbal", aldus de middenvelder, die benadrukt dat er 'geen goede of slechte keuze' is bij het kiezen tussen Nederland of Marokko.

Harroui werd opgeleid door Sparta en brak vorig seizoen definitief door in het eerste elftal. Hij kwam tot 35 wedstrijden in de , waarvan 30 als basisspeler.

Dit seizoen is hij een vaste basisklant in het team van trainer Henk Fraser. In alle 25 wedstrijden begon hij vanuit de basis. Tot dusver was hij vier keer trefzeker deze jaargang.