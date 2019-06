Marktwaarde Ajax stijgt met 66 miljoen; acht spelers in top tien Eredivisie

Ajax bereikte afgelopen seizoen de halve finale van de Champions League en dat heeft gevolgen voor de transferwaarde van verschillende spelers.

Transfermarkt neemt acht Ajacieden op in de top tien van duurste spelers in de . Frenkie de Jong, verkocht aan , voert de ranglijst aan. In totaal is de waarde van de selectie van Erik ten Hag met 260 miljoen euro gestegen ten opzichte van een jaar geleden, waarvan 66 miljoen in de meest recente update van Transfermarkt.

De Jong heeft een geschatte transferwaarde van 85 miljoen euro. De middenvelder wordt op de voet gevolgd door Matthijs de Ligt, begeerd door onder meer Paris Saint-Germain en Barcelona. De -verdediger kost volgens de site momenteel 75 miljoen euro. De eveneens door menig Europese topclub gevolgde David Neres (45 miljoen euro) maakt de top drie compleet.



Donny van de Beek, net als De Ligt meerdere malen gelinkt aan , stijgt met stip naar de gedeelde vierde plaats en heeft een transferkaartje van veertig miljoen euro om zijn nek hangen. Dat bedrag moeten geïnteresseerde clubs ook neerleggen voor collega-middenvelder Hakim Ziyech, een vermeende transfertarget van onder meer , en .



Hirving Lozano wordt net als het tweetal Ajax-spelers op veertig miljoen euro geschat. wil volgens La Gazzetta dello Sport een dergelijk bedrag neerleggen voor de -aanvaller. Het totale transferbedrag kan door bonussen oplopen tot vijftig miljoen euro. De bij genoemde André Onana (35 miljoen euro), de aan Ajax gelinkte Steven Bergwijn (35 miljoen euro) en het Ajax-duo Nicolás Tafliafico en Dusan Tadic, respectievelijk 28 miljoen en 25 miljoen euro krijgen ook een eervolle vermelding in de top tien van Transfermarkt.