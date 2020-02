Mark van Bommel wilde 'ervaren wereldsterren' naar PSV halen

Mark van Bommel heeft afgelopen zomer geprobeerd om zowel Arjen Robben als Franck Ribéry naar PSV te halen.

Dat erkent de inmiddels ontslagen trainer van de Eindhovenaren tegenover BILD. Van Bommel denkt dat zijn selectie veel had kunnen leren van de routiniers, met wie hij samenspeelde bij .

"Ja, ik wilde Robben en Ribéry naar Eindhoven brengen", zegt Van Bommel tegen de Duitse krant. "Twee van dergelijke ervaren wereldsterren zouden mijn jonge team goed hebben gedaan met hun kwaliteiten en als rolmodel."

Robben en Ribéry verlieten Bayern afgelopen zomer na een dienstverband van respectievelijk tien en twaalf seizoenen; eerstgenoemde besloot een punt achter zijn loopbaan te zetten, terwijl Ribéry zijn carrière een vervolg gaf bij .

Van Bommel gaat in het interview niet in op zijn ontslag bij , maar wil wel reageren op de geruchten dat hij in beeld zou zijn geweest bij Bayern, op het moment dat Niko Kovac in november werd ontslagen.

"Dat is een mooi compliment. Blijkbaar erkent Bayern dat ik met een bepaald idee wilde voetballen met PSV." Bayern koos er uiteindelijk voor om Hans-Dieter Flick tot het einde van het seizoen aan te stellen als trainer.

Van Bommel is liefhebber van de stijl van -manager Josep Guardiola. "Mijn speelstijl is aanvallend, ik wil domineren op de helft van de tegenstander."

"Je kunt de bal op hun helft verliezen, maar als je hem dan direct terugwint staat de tegenstander niet goed opgesteld en kom je tot kansen."

"Guardiola heeft dat bijna geperfectioneerd met zijn teams", legt de momenteel clubloze Van Bommel uit.