Mark van Bommel uit bewondering: "Knap hoe 'Mo' met alles omgaat"

Mark van Bommel kijk met bewondering naar de optredens van zijn jongste selectiespeler, Mohamed Ihattaren.

De zeventienjarige middenvelder van was donderdagavond in de 3-2 overwinning op in de bij alle Eindhovense goals betrokken en wakkerde hiermee de kwestie rond zijn toekomst als A-international nog eens extra aan; Nederland of Marokko?

"Ik zie een jongen van 17,5 op wie een heleboel afkomt"', zegt Van Bommel in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Om de drie dagen een wedstrijd spelen met PSV en daarnaast zijn er twee landen die aan hem trekken."

"Kies op zo'n leeftijd maar eens tussen Nederland en Marokko... Knap hoe Mo met alles omgaat. Of ik nog iets kan betekenen bij het bepalen van zijn keuze? Ik kan met hem praten en dat doe ik ook. Maar het is belangrijk dat hij zonder druk zijn keuze kan maken."

De Telegraaf vroeg Van Bommel wat Ronald Koeman moet doen om hem voor Oranje te laten kiezen. "Af en toe met hem praten. Ik denk dat zo'n type speler heel belangrijk is voor het , maar ik kan hem niet onder druk zetten."

Van Bommel wijst erop dat de hoge druk vanuit Nederland en Marokko een reden heeft. "Dat betekent dat hij heel veel kwaliteiten heeft, anders speelt deze kwestie zich niet op deze leeftijd al af."

Er is geen wedstrijd voorbijgegaan waarin Ihattaren als basiskracht van PSV niet één of meerdere keren direct bij een goal betrokken was. Donderdag groeide hij uit tot de jongste speler ooit die in een Europa League-duel twee assists verzorgde.