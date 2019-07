Mark van Bommel maakt zich zorgen: "Het ziet er niet goed uit"

PSV gaat proberen dinsdagavond kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League af te dwingen.

De Eindhovenaren wonnen vorige week in eigen huis met 3-2 van FC Basel, waardoor de betere papieren lijkt te hebben. Jeroen Zoet stelt maandagavond op de persconferentie dat zijn ploeg inderdaad favoriet is voor het treffen.

"Ik denk dat wij morgen de favoriet zijn, omdat wij de thuiswedstrijd wonnen. Die wedstrijd verliep niet zoals we wilden, maar we toonden wel veerkracht in de slotfase en wonnen uiteindelijk", wordt de doelman geciteerd op het twitteraccount van PSV.

"Zij spelen thuis, spaarden afgelopen weekend spelers en moeten winnen. Wij moeten daar goed op voorbereid zijn", waarschuwt de ervaren sluitpost van de Eindhovenaren.

Mark van Bommel baalt dat Sam Lammers niet ongehavend uit de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen (2-0 verlies) is gekomen. "Het ziet er niet goed uit. Meer kan en mag ik er niet over zeggen", aldus de trainer van PSV, die Gastón Pereiro weer in de selectie heeft opgenomen.

De aanvallende middenvelder leek op weg naar Spartak Moskou, maar uiteindelijk ketste de transfer af. "Ik heb hem eerder niet buiten de selectie gelaten om transferperikelen", benadrukt Van Bommel over de eerdere absentie van Pereiro, geciteerd door Voetbal International.

Lees beneden verder

"Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hij heeft na de Copa América weinig vakantie gehad, maar ook weinig gespeeld. Daarom heb ik hem er uit gehouden", aldus de coach van PSV.

"Ik heb na Ajax gezegd wat ik gezegd heb, omdat ik vind dat je ongeacht tegen wie en waar altijd hetzelfde moet brengen", vervolgt Van Bommel over zijn reactie dat hij zwaar teleurgesteld was in zijn ploeg na de nederlaag.

"We hadden wel kansen, maar voor de buitenwereld zag het eruit alsof zij meer kwaliteit hadden omdat wij op bepaalde momenten geen kerels waren."