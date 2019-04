Mark van Bommel lovend: "Ajax speelt op dit moment fantastisch"

Mark van Bommel erkent dat Ajax momenteel fantastisch speelt en favoriet is voor de landstitel.

en zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd, die op dit moment op basis van doelsaldo in het voordeel van de Amsterdammers lijkt uit te vallen. De oefenmeester beseft dat de regerend landskampioen uit Eindhoven tot de underdog voor de landstitel is uitgegroeid.

"Ajax speelt op dit moment fantastisch. Ze zijn op drie fronten actief en blijven dus in het ritme. Hoe ze in Turijn en Madrid winnen zegt wel genoeg. Dan moet je gewoon heel erg goed zijn", benadrukt Van Bommel in De Telegraaf. Hij ziet Ajax dan ook 'natuurlijk' als de favoriet. "Dat waren ze voor het seizoen ook al."



"Toen heb ik wel gezegd: de favoriet wordt niet altijd kampioen. Maar het is duidelijk dat zij meer kwaliteit hebben en makkelijker scoren. Dat mag ook wel als je zoveel investeert, maar het moet er wel uitkomen." Ook een zakelijke overwinning zit in het arsenaal van Ajax, zo bleek afgelopen zaterdag tegen (0-1). Matthijs de Ligt vond het echter geen 'PSV-overwinning'.



"Daar doe je PSV mee te kort'", zegt De Ligt in het Algemeen Dagblad. "Zij hebben ook een goed voetballende ploeg. Met dit seizoen de kwaliteit dat ze veel wedstrijden in de slotfase hebben gewonnen.'" De Ligt ziet een groot verschil met afgelopen seizoen. "We trekken dat soort wedstrijden nu wél over de streep. Dat is een groot verschil met de afgelopen jaren. We vechten voor elkaar."



"Dat is ook onderdeel van een goed team zijn. Dat zit in bepaalde karakters van spelers, maar we zijn als team op dat vlak ook echt gegroeid dit jaar", verzekert de verdediger annex aanvoerder van Ajax. "We weten dat we goed kunnen voetballen, maar dat het ook neerkomt op knokken met en voor elkaar. Dat moeten we nog een paar wedstrijden volhouden."