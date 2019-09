Mark van Bommel legt uit: "Ze hebben het in de kleedkamer opgelost"

Donyell Malen was zaterdag de grote man voor PSV in de 5-0 thuiszege op Vitesse.

De aanvaller maakte er liefst vijf tegen de Arnhemmers, waarvan tweemaal vanaf elf meter. Kostas Mitroglou vroeg bij de eerste strafschop, bij een voorsprong van 3-0, aan Malen of hij wellicht hem mocht nemen. De Oranje-international nam echter zelf de verantwoordelijkheid en verzilverde daarna ook de andere toegekende elfmetertrap.

Het had voor Mitroglou zijn eerste goal voor het thuispubliek van kunnen zijn. De Griek scoorde zowel bij Apollon Limassol (0-4) als bij (1-3), maar in de thuisduels met Apollon én dus bleef hij zonder doelpunt. Mark van Bommel erkende na het duel met de Arnhemmers dat het moment tussen Malen en Mitroglou meteen is besproken en dat er zeer zeker niets aan de hand is.

"Malen en Mitroglou hebben het in de kleedkamer samen meteen over de penalty's gehad", werd de oefenmeester door het Algemeen Dagblad geciteerd. "Ze begrepen het van elkaar en hebben het daar opgelost, daar hoefde ik niks meer aan te doen als trainer."

"Steven Bergwijn is nummer één bij pingels, Malen twee en Mitroglou kan hem ook nemen", benadrukte Van Bommel. Malen kreeg na afloop in de kleedkamer het woord. "Iedereen feliciteer je natuurlijk. Maar als je vijf keer scoort, dan moet de speler in kwestie wat zeggen", legde de coach uit. "Hij bedankte zijn medespelers en vond het, ook met het erbij, een hele mooie week."

Van Bommel was ondanks de ruime zege kritisch op zijn verdediging. "We hadden minimaal twee doelpunten tegen kunnen krijgen. We moeten geconcentreerder zijn. We moeten de tegenstander niet het gevoel geven dat er iets te halen is."