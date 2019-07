Mark van Bommel gooit basiself PSV flink om in Amsterdam

Mark van Bommel heeft de basiself van PSV flink omgegooid voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax in het kader van de Johan Cruijff Schaal.

Onder anderen Nick Viergever, Érick Gutiérrez, Donyell Malen en Hirving Lozano ontbreken in de basiself, vermoedelijk met het oog op de return tegen FC Basel van komende week in de tweede voorronde van de .

Malen was afgelopen dinsdag nog een van de uitblinkers bij in de eerste wedstrijd tegen FC Basel (3-2 zege). De jonge spits maakte in de blessuretijd de winnende treffer.

Hij verschafte de Eindhovenaren daarmee een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van komende dinsdag tegen Basel.

Malen zit zaterdag in Amsterdam op de bank en wordt vermoedelijk gespaard met het oog op de return tegen Basel.

Lees beneden verder

Malen wordt in de punt van de aanval vervangen door Sam Lammers. Verder heeft Lozano voorin plaatsgemaakt voor Cody Gakpo. Op het middenveld keert Jorrit Hendrix terug in de basis, terwijl Olivier Boscagli centraal achterin de positie van Viergever overneemt.

Boscagli maakt zodoende zijn officiële debuut voor PSV. Gastón Pereiro zit overigens niet bij de wedstrijdselectie van Van Bommel, vermoedelijk met het oog op een toekomstige transfer. Ibrahim Afellay zit wél bij de wedstrijdselectie.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Boscagli, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Hendrix; Gakpo, Lammers, Bruma