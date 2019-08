Mark van Bommel geeft Boscagli nieuwe kans; Mitroglou kan direct debuteren

PSV begint donderdagavond aan de Europa League-wedstrijd tegen Apollon Limasol met Olivier Boscagli als linksback.

De Fransman vervangt Michal Sadílek, die het duel in de play-offs aan zich voorbij moet laten gaan door een schorsing.

Opvallend is dat de kersverse aanwinst Kostas Mitroglou direct bij de wedstrijdselectie zit. De Griekse spits, die op huurbasis overkwam van , zit op de bank en kan dus debuteren voor . Mohamed Ihattaren is op links wederom de vervanger van de geblesseerde Bruma, terwijl Steven Bergwijn opnieuw achter de spits staat geposteerd.

Boscagli had in de Johan Cruijff Schaal tegen (2-0 verlies) voor het laatst een basisplaats bij PSV. De van OGC Nice overgekomen verdediger stond toen centraal in de defensie en maakte geen goede indruk. Sindsdien moest Boscagli zich tevreden stellen met twee korte invalbeurten, maar donderdag krijgt hij dus een nieuwe kans van Van Bommel.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Ihattaren, Malen, Gakpo

Opstelling Apollon Limasol: Mall; Sachetti, Markovic, Zeleya, João Pedro; Aguirre, Gianniotas; Kyriakou, Yuste, Adrián Sardinero; Gakpé