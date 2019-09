Mark Schwarzer: "Ik had nog nooit van hem gehoord toen Leicester hem vastlegde"

Mark Schwarzer had nog nooit van N'Golo Kanté gehoord toen Leicester City hem vastlegde, maar hij raakte snel overtuigd van zijn kunnen.

Leicester won in 2016 de Premier League met Kanté op het middenveld, waarbij de Fransman ook uitgroeide tot een sleutelspeler bij de nationale ploeg en vervolgens ook bij . Na tweemaal de Premier League gewonnen te hebben, net als de , en het WK, is het gemakkelijk om te vergeten dat Kanté slechts vijf jaar geleden nog in de Ligue 2 speelde.

"Ik had nog nooit van hem gehoord toen we hem vastlegden", vertelt Schwarzer, die anderhalf seizoen bij Leicester speelde, aan Goal . "We zagen hem trainen en dachten: 'wauw, hij heeft iets.' Toen ging dat verder en verder. Hij is behoorlijk verlegen. Op een voetbalveld kruipt hij iets meer uit zijn schulp, maar hij is nog steeds een erg verlegen persoon."

"Dat had veel te maken met de taalbarrière. Sinds hij Engels heeft geleerd, is hij wat meer uit zijn schuld gekropen, maar hij staat heel stevig met zijn voeten op de grond. Wat je op het voetbalveld op een wedstrijddag ziet, is hetzelfde als op het trainingsveld."

"Hij gaat niet aan of uit. Hij is vrijwel elke dag hetzelfde op een voetbalveld. Nadat hij een paar League Cup-wedstrijden had gespeeld, dat je: 'hij moet direct in het team komen, hij is wat we nodig hebben.'"

"Op het moment dat hij speelde, wist je het. 'Wauw, hij is ongelooflijk.' Dan denk je: 'hoe lang kan hij het volhouden?' En hij bleef maar doorgaan. Zijn inzet in ongelooflijk en hij doet het moeiteloos. Als je naar zijn gezicht kijkt, ziet hij er niet moe uit. Hij heeft altijd een glimlach op zijn gezicht en het is een echte. Ik kan niet lovend genoeg over hem praten."

Kanté's start van het seizoen werd geplaagd door een blessure, nadat hij doorspeelde met een knieblessure tijdens de Europa League-finale op (4-1 winst Chelsea). Als gevolg daarvan was hij enkele maanden uitgeschakeld vanwege de revalidatie.

Kanté begon fit aan het seizoen, maar liep vervolgens een enkelblessure op, waar manager Frank Lampard vervolgens het verzoek deed dat hij niet af zou reizen naar de Franse nationale ploeg. Volgens Schwarzer moet Kanté waken dat hij niet te veel wil.

"Voor N'Golo dit seizoen denk ik dat het grootste probleem het enorme aantal wedstrijden is dat hij de afgelopen jaren heeft gespeeld", vervolgt de oud-doelman. "Hij heeft kleine problemen gehad en speelde altijd door. Hij is een fenomenale atleet. Een zeer bescheiden man en een geweldige voetballer."

"Zijn opkomst is goed gedocumenteerd en het was fenomenaal. Ik had het geluk dat ik een seizoen met hem heb gespeeld. Ik speelde een paar wedstrijden met hem in de League Cup. Vanaf het moment dat hij speelde, kon je zien dat hij iets speciaals had."

"Gekeken naar zijn sterke punten, denk ik dat ze vorig seizoen onder Maurizio Sarri niet goed gebruikt zijn. De verwachting om vooruit te gaan, hij heeft de kwaliteiten om dat te doen zoals hij liet zien, maar zijn echte kracht is het bikkelen en het balbezit terug te veroveren."

"Hij geeft dekking voor de achterhoede. Als ze een fitte N'Golo Kanté hebben, moet hij naast Jorginho en Kovacic spelen. Kanté geeft die belangrijke balans die ze niet hebben als hij er niet is."

Schwarzer gaat ook in op de beslissing van Petr Cech om terug te keren naar Chelsea als 'technical and performance advisor'. De Australiër stelt dat hij altijd wist dat de voormalige doelman geen genoegen zou nemen met een rol als coach of analist.

"Ik sprak vaak met hem. Je kon zien dat hij niet alleen een keeperstrainer zou worden of voor de camera zou gaan zitten en dingen in de media zou doen. Hij had grotere ideeën voor zijn toekomst. Het is een perfecte positie voor hem. Hij is geïnteresseerd in het voetbal als geheel."

"Hij probeert elk aspect van zijn spel te verbeteren. Dat zal overgaan in zijn rol als hij kleine percentages uit mensen wil halen. Ik denk dat hij een aantal goede ideeën heeft en hij is ook zeer ruimdenkend als het gaat om het leren van nieuwe dingen."