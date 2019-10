Mark Scharzer: "Mount en Maddison hebben het heel goed gedaan"

Mark Schwarzer is enthousiast over de toekomst van Mason Mount en James Maddison, die indruk hebben gemaakt in de openingsweken van het seizoen.

Beide middenvelders werden opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Bulgarije, maar Madisson moest zich ziek afmelden en zodoende moet hij zijn debuut voorlopig uitstellen.

Mount maakt in september zijn debuut voor the Three Lions en kent een indrukwekkende start van het seizoen. In elf wedstrijden voor kwam de voormalig speler van tot vier doelpunten en één assist, daar hij onder manager Frank Lampard verzekerd is van een basisplaats.

"Ik denk dat Mount het tot nu toe heel goed heeft gedaan", vertelt oud-doelman Schwarzer in gesprek met Goal . "Hij was opwindend om naar te kijken. Hij is een groot talent. Hij speelde vorig seizoen heel goed in het Championship onder Lampard, dus hij kent hem heel goed."

"Ik geniet zoveel van hem. Het mooiste is zijn manier van bewegen, de schouder laten vallen, de speler opzoeken en de bal strelen. Zijn spel met zijn teamgenoten is erg goed. Zijn verstandhouding met Tammy Abraham is erg goed. Ik geniet van zijn groei."

"Het zal interessant zijn om te zien hoe hij is wanneer de meer ervaren spelers in het team komen zoals Willian en Pedro, als er meer consistentie is en hoe hij met hen gaat samenspelen. Ik denk dat dat interessant zal zijn. Hij heeft een geweldige toekomst. Ik denk dat iedereen dat denkt."

Net als Mount heeft Maddison zich dit seizoen ook al flink laten gelden in de Premier League. Voor kwam de 22-jarige middenvelder in acht wedstrijden tot drie doelpunten en twee assists.

"Ik denk dat Maddison het echt goed heeft gedaan", vervolgt Schwarzer. "Hij heeft al een fantastisch seizoen in de Premier League gehad dat de verwachtingen van iedereen buiten Leicester overtrof. De oproep die hij kreeg was zeer verdiend. Hij is een speler die een aantal seizoenen consistentie nodig heeft."

"Dat krijg je alleen door hem te laten spelen. Hij heeft het dit seizoen weer goed gedaan. Ik zag hem in de tweede helft tegen Chelsea, ik vond hem uitstekend. Leicester heeft uitstekend werk verricht door Youri Tielemans achter hem neer te zetten. Hij is een heel groot talent."

"Brendan Rodgers heeft de taak om Leicester te ontwikkelen. Ze zijn een voetballend team. Ze spelen naar de sterke punten van de spelen. Ze hebben Jamie Vardy, die zijn snelheid gebruikt om achter de verdedigers te komen en ze kunnen hem blijven gebruiken. Het is een seizoen waarin Leicester op zoek gaat naar een kans om die top zes binnen te sluipen."