Mario Melchiot: "Van Dijk moet absoluut een van de topkandidaten zijn voor de Ballon d'Or"

Mario Melchiot vindt dat Virgil van Dijk het heeft verdiend om bij de kanshebbers voor de winst van de Ballon d'Or te horen dit jaar.

nam de centrale verdediger achttien maanden geleden voor 84 miljoen euro over van en hij groeide direct uit tot een steunpilaar in het elftal van Jürgen Klopp. The Reds worden dit seizoen wederom gezien als de grote uitdager om met de strijd aan te gaan om de Premier League-titel, nadat de ploeg vorig seizoen één punt achter Josep Guardiola's team eindigde.

"Het mooie van Van Dijk is dat hij rustig blijft in alle situaties", vertelt Melciot aan Goal over de UEFA Men's Player of the Year. "Ik hoop dat hij het houdt omdat het hem anders maakt. Het zorgt voor rust bij zijn teamgenoten; het laat hem eruit zien alsof hij de controle heeft en het gevoel heeft dat hij de controle heeft."

"Toen ik hem in Nederland bij zag spelen, zag ik dat hij relaxed was. Hij was rustig en niet flitsend. Zijn stad is net zo. Toen koos hij voor een geweldige reis - hij ging naar Schotland en liet zien dat hij het aankan."

"Toen, in de Premier League, liet hij zien dat hij het aankan bij Southampton. Liverpool trok vervolgens de portemonnee. Onmiddelijk zorgde hij voor rust, die ze voorheen niet hadden. Hij heeft snelheid, kracht, techniek en hij begrijpt het spel."

"Hij kan een spits uitschakelen en hij heeft een coach waar iedereen voor zou willen spelen. Het enige is dat mensen hem nu als een speciale speler zien. Een kleine fout zal lijken als een grote fout, maar ik denk niet dat hij daarmee zal worstelen."

"Hij is ook de aanvoerder van Nederland. Hij is een geweldige spelen, hij bracht rust naar Liverpool, zelfs in de finale van de . Hij heeft zichzelf bewezen als een van de beste, hij moet absoluut een van de topkandidaten zijn voor de Ballon d'Or. Dit kan zijn moment zijn."

Nog een Nederlandse centrale verdediger die indruk maakte in de Premier League is Nathan Aké bij AFC . De linkspoot werd in de zomer in verband gebracht met , maar heeft een terugkoopoptie van 48 miljoen euro voor de speler die ze twee jaar geleden voor 24 miljoen euro verkochten.

"Hij doet het heel goed", zegt Melchiot. "Soms hebt je dat laatste zetje nodig om naar een grotere club te gaan en jezelf te bewijzen. Hij heeft in het gespeeld en staat bij Bournemouth onder constante druk."

"Het is geen team dat gegarandeert wint, maar ze spelen goed voetbal. Ze hebben snelheid en maken veel doelpunten, maar ze staan onder druk. Als hij nog een seizoen heeft waarin hij stabiel en betrouwbaar speelt, of zelfs beter presteert, zie ik hem daar niet lang blijven."

"Ik focus me niet al te veel op de transferbedragen omdat de Engelse markt niet altijd nauwkeurig is, maar als Chelsea een clausule van 48 miljoen euro heeft en hij weer een goed seizoen draait... zul je lachen om dat bedrag!"