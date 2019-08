Mario Been trekt harde conclusie na geslaagd debuut Edgar Ié in De Kuip

Edgar Ié heeft zondagmiddag kennisgemaakt met De Kuip.

De verdediger maakte vrijdag pas de overstap van naar , maar deed al mee in de tweede helft van de wedstrijd tegen (1-1). Analist Ali Boussaboun van FOX Sports heeft een goede indruk gekregen van de huurling van Feyenoord en had graag gezien dat Ié een basisplaats had gekregen. Daar heeft Mario Been echter zijn bedenkingen bij.

Ié was de vervanger van Jan-Arie van der Heijden in de rust. "Zijn eerste balcontact was een mooie kap, direct kwam het publiek erachter", vertelt Boussabon na de wedstrijd. "Dat gaf een goed gevoel voor die jongen. Je ziet dat hij wel rustig is en lichtvoetig. Hij had ook een paar goede onderscheppingen."

Boussabon noemt Ié een speler die 'goed op zijn voeten is en ook snelheid heeft'. "Hij is niet de grootste verdediger maar wel lichtvoetig. Daarom begrijp ik niet waarom ze niet met hem begonnen. Naast Eric Botteghin. Dan heb je van allebei iets", vindt de voormalig aanvaller.

"Als je weet dat de tegenstander iemand heeft die de honderd meter in tien seconden kan lopen (Issah Abass, red.), dan heb je iemand erbij nodig die het eventueel kan bijhouden. Ik zeg niet dat hij ook zo snel is, maar dan heb je wel meer kans. Nu stonden er twee dezelfde verdedigers die kwetsbaar waren in de diepte". aldus Boussaboun.

Been stipt aan dat Ié 'pas één dag' in Rotterdam was en dat hij zelfs nog niet volledig heeft getraind. "Dan is het vrij snel om iemand op te stellen. Maar George Johnston is er al ruim een week", trekt Been de vergelijking met de -huurling van Feyenoord. "Misschien dat hij wel meer met het team getraind heeft, maar die heb ik nog niet gezien." Been trekt tot slot een harde conclusie over de rol van Van der Heijden, die volgens hem is uitgespeeld. Zelf wil de mandekker graag vertrekken. "Ik weet niet wie er naast Botteghin komt te staan, maar Van der Heijden is wel klaar nu."