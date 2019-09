Mario Been onder indruk van aankoop Ajax: "Hij kan meer dan menigeen denkt"

Lisandro Martinez is nu al een belangrijke aanwinst voor Ajax, zo stelt Mario Been.

De miljoenenaankoop uit Argentinië bewees in de eerste weken van het seizoen zijn waarde in het hart van de defensie, maar maakt nu ook indruk op het middenveld van de Amsterdamse club.

"Die jongen kan meer dan menigeen denkt", verzekert Been maandag in De Telegraaf, als rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.

"Veel mensen twijfelen of Martinez wel een echte -middenvelder is. Dan kijken ze vaak als eerste naar de techniek van de betreffende speler en of hij een goede steekbal kan geven", aldus de analist.

"Ik heb die twijfel niet. Geloof me, deze jongen heeft veel in huis", benadrukt Been in het dagblad. De analist van FOX Sports looft diens 'over-mijn-lijk-mentaliteit'.

"Voor de vier jongens die meer aanvallend ingesteld staan, moet het heerlijk zijn om zo'n speler achter je te hebben. Bovendien heeft hij een goede pass in de benen."

"Martinez is met zijn spel van grote waarde voor Ajax. Hij heeft momenteel Edson Álvarez naast zich staan", wijst Been naar een andere miljoenenaankoop van Ajax. "Een aardig koppel, al vind ik bij Álvarez zijn motoriek nog wat traag ogen."

Daley Blind is weer een linie terug is gezakt en Been denkt dat Ajax er momenteel bij gebaat is dat hij als centrale verdediger speelt. "Hij voetbalt heel makkelijk en maakt in de opbouw bijna altijd de juiste keuzes", weet Been.

"Bovendien is het een voordeel dat er met Joël Veltman en Blind twee Nederlandstalige jongens in het centrum van de defensie staan."