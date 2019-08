Mario Balotelli tekent miljoenencontract en keert terug naar geliefde stad

Mario Balotelli is speler van Brescia. De Italiaanse club meldt via de officiële kanalen dat men de aanvaller heeft ingelijfd.

De club meldt dat de aanvaller een 'meerjarig contract’'heeft getekend. Balotelli was transfervrij nadat hij achter zich had gelaten. leek lange tijd de nieuwe broodheer van de spits, maar uiteindelijk wist Brescia toe te slaan.

Naar verluidt gaat Balotelli minimaal anderhalf miljoen euro per jaar verdienen bij Brescia, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot drie miljoen. Balotelli, geboren in Palermo, verhuisde als tweejarige naar Brescia, waardoor hij nu dus terugkeert naar de stad waar hij vele jaren woonde. Balotelli wordt maandag officieel gepresenteerd voor pers en publiek.

Balotelli leek aanvankelijk naar Flamengo te gaan en kon in tweeënhalf jaar een bedrag van in totaal vijftien miljoen euro opstrijken in Brazilië.

Brescia besloot echter nog een poging te wagen en tast diep in de buidel om zijn komst te financieren. De promovendus zou onder meer bonussen uitkeren bij het spelen vann een bepaald aantal wedstrijden en het maken van een bepaald aantal doelpunten.

Ook een oproep voor de nationale ploeg van Italië kan Balotelli meer geld opleveren, zo melden diverse Italiaanse media. “Zijn terugkeer naar Italië, na drie jaar, is mede mogelijk gemaakt door de wil en het enthousiasme van Mario om terug te keren naar Brescia”, zo stelt de club. “Dit is de stad waar hij is opgegroeid en waar hij al boven de rest uitsteeg vanwege zijn fysieke en technische kwaliteiten.”