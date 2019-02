Marek Hamsik moet na surpriseparty nog wachten op goedkeuring Napoli

De transfer van Marek Hamsik naar Dalian Yifang gaat voorlopig niet door.

Zijn werkgever Napoli laat woensdagavond via de officiële kanalen weten dat de onderhandelingen zijn opgeschort, doordat men er met de Chinese club niet is uitgekomen over de betalingswijze van de transfersom. Hamsik heeft ondertussen al afscheid genomen van zijn teamgenoten bij Napoli.

Diverse Italiaanse media meldden afgelopen zaterdag al dat de 31-jarige middenvelder zich binnen 48 uur zou aansluiten bij Dalian Yifang, maar tot dusver bleef een bevestiging van de transfer uit. Napoli was naar verluidt een transfersom van vijftien miljoen euro overeengekomen met de Chinese club. De huidige nummer twee van de Serie A laat nu echter weten dat de betalingswijze van de Chinezen niet overeenkomt met het eerder bereikte akkoord tussen de twee clubs.



Hamsik moet daardoor voorlopig dus wachten op zijn transfer. De Slowaaks international was met zijn hoofd vermoedelijk al bij Dalian Yifang, daar hij onlangs op een surpriseparty afscheid nam van zijn teamgenoten. "Marek was erg emotioneel. Een teamgenoot heeft het gehele arrangement geboekt, maar ik kan niet zeggen welke speler het was", vertelt de organisator van het feest aan onder meer Radio Marte .



"Het was fantastisch om te zien hoeveel vrienden bij elkaar waren gekomen om de carrière van een teamgenoot te vieren. Toen Marek eenmaal doorhad dat het om een surpriseparty ging, was hij zichtbaar aangedaan. Er werd veel plezier gemaakt op het feest. Het was vooral een vrolijke bijeenkomst, geen verdrietige."