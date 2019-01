"Marcus Rashford kan een van de beste spelers ter wereld worden"

Marcus Rashford is onder Ole Gunnar Solskjaer weer zeker van een basisplaats bij Manchester United.

In de laatste acht competitiewedstrijden was hij goed voor zes doelpunten. Ashley Young omschrijft de aanvaller als een 'ongelooflijk talent', aldus de vleugelverdediger na afloop van de 2-1 zege op Brighton & Hove Albion.

"Ik zeg dat al sinds hij bij de beloften speelde. Hij heeft de wereld aan zijn voeten liggen en kan een van de beste spelers ter wereld worden", aldus de 33-jarige Young in een interview met de BBC . Tegen Brighton nam Rashford de tweede treffer voor zijn rekening, na voorbereidend werk van Diogo Dalot.



Sinds de komst van Solskjaer liet Manchester United nog geen punt liggen en hoewel de marge tegen Brighton klein was, kan Manchester United volgens Young wel weer tevreden zijn over de wedstrijd. "We waren zeventig minuten geweldig", aldus de 33-jarige Engelsman.



"We wilden die derde goal maken. Ook toen hun scoorden, bleven we kansen creëren en we zijn blij met de overwinning. We zijn blij met de zeven zeges onder Ole. Als je vol vertrouwen bent, dan ben je ervan overtuigd dat je iedere wedstrijd gaat winnen." Manchester United neemt het volgende week vrijdag in de FA Cup op tegen Arsenal.